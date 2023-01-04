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  • Peugeot’un 2023 fiyat listesi belli oldu. 50 bin lira zam. Araba almanın hayali bile hayal oldu

Peugeot’un 2023 fiyat listesi belli oldu. 50 bin lira zam. Araba almanın hayali bile hayal oldu

Otomobil markası Peugeot’un 2023 fiyat listesi belli oldu. İşte detaylar..

Haber Giriş: 4 Ocak 2023 Çarşamba - 13:12
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Peugeot’un 2023 zamlı fiyat listesi açıklandı. Araba almak hayal oldu

Peugeot’un 2023 fiyat listesi belli oldu. 50 bin lira zam. Araba almanın hayali bile hayal oldu
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Yeni yılda gelen zamlardan otomotiv sektörü de nasibini aldı. Peugeot Ocak ayı fiyat listesini açıkladı.

Donanım Haber’de yer alan bilgilere göre, Peugeot 2023 Ocak fiyat listesinde modellere yüzde 10'a varan oranlarda zam geldiği görülüyor.

2023 model Peugeot 208 fiyatları Ocak ayının ilk zammıyla birlikte 515.000 TL'den başlıyor. Geçen ay giriş versiyonun fiyatı kampanyalı olarak 465.000 TL seviyesindeydi. 208'i otomatik şanzımanla tercih etmek isteyenler yeni model yılında en az 645.000 TL'yi gözden çıkarmak zorunda. En üst seviyedeki 208 GT ise 800 bin TL sınırına yaklaşmış durumda.

Tasarımıyla beğeni toplayan yeni Peugeot 308'in 2023 model versiyonu da 861.000 TL'den kapı açıyor. Aralık 2022'de aynı versiyon 810.500 TL'ye satın alınabiliyordu. 308'in en pahalı versiyonu ise 1 milyon TL'yi geçti. 2023 model Peugeot 3008 de dizel versiyondaki Active Prime donanım seviyesiyle 1.125.000 TL seviyesinden başlıyor.

İşte 2023 Ocak Peugeot fiyat listesi:

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vatandaş
4.01.2023 13:31
artık herkez milyoner olcak öderken :))))  
 
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