Ülkeye elini kollunu sallaya sallaya giren kaçak uyuşturucu ile yakalandı

Aydın Söke'de yabancı uyruklu şahıs otobüste uyuşturucu ile yakalandı.

KAYNAK: İHA
Ülkeye elini kollunu sallaya sallaya giren kaçak uyuşturucu ile yakalandı

İktidarın olmayan göç politikası Türkiye’yi yol geçen hanına çevirdi. Türkiye’ye kaçak yollarla gelen Afgan, Pakistanlı ve Suriyelilerin sayısı giderek artıyor.

Daha da korkunç olan kaçak Suriyeliler ve Afganlarla uyuşturucu salgını Türkiye’ye sokuluyor.

UYUŞTURUCU İLE YAKALANDI

Aydın’ın Söke Söke ilçesinde icra edilen yol kontrol esnasında bir otobüs firmalarında seyahat eden M.F.W.J. isimli yabancı uyruklu şüpheli şahsın üzerinde ve eşyalarında uyuşturucu madde köpeği ile yapılan aramada ekstazi, captagon, kubar esrar ele geçirildi.

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ARANIYORDU

Yapılan kontrollerde M.F.W.J. isimli yabancı uyruklu şahsın vize ihlalinden, ikamet izni ihlalinden ve terke davet ihlallerinden arandığı tespit edildi. Şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Konu ile ilgili İl Göç İdaresi Müdürlüğünce yapılan görüşme sonucunda şahıs, işlemlerinin tamamlanmasının ardından Aydın Geri Gönderme Merkezi’ne teslim edilecek. Şüpheli ile ilgili adli işlem başlatıldı.

DAHA ÖNCE AFGANLAR SINIRDA UYUŞTURUCU İLE YAKALANMIŞTI

Ağrı Jandarma Komutanlığı Türkiye’ye kaçak girmeye çalışan 5 Afganistan uyruklu kaçağı 58,5 kilogram metamfetamin ile yakaladı. Zafer Partisi Genel Başkan Yardımcısı Esmaül Hüsna Aslan da Türkiye'ye sınırlardaki kaçak girişler nedeniyle Türkiye'de uyuşturucu kullanım yaşının 8'e düştüğünü öne sürmüştü.

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