Yabancı uyruklular sınırda uyuşturucu ile yakalandı. Zehirleri bakın nereye saklamışlar

Ticaret Bakanlığı, Kapıköy Gümrük Kapısı'nda yabancı uyruklu bir kişinin yanında getirdiği duvar saatlerinin içinde 3 kilo 542 gram metamfetamin ele geçirildiğini açıkladı.



Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre; Van'ın Saray ilçesindeki Kapıköy Gümrük Kapısı görevlileri, yurda giriş yapan yabancı uyruklu kişinin yanındaki valizleri x-ray taramasından geçirdi.

Şüpheli yoğunluk tespit edilince fiziki arama yapıldı. Valizden çıkan 5 duvar saatlerinin normal ağırlığının üzerinde olduğu anlaşıldı.

Detaylı arama sonucu, saatlerin içerisinde şeffaf folyolara sarılmış halde 3 kilo 542 gram ağırlığında metamfetamin ele geçirildi.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

HER GÜN SINIRDAN GEÇİYORLAR

Öte yandan neredeyse her gün sınırlarımızdan kaçak Suriyeliler, İranlılar, Afganlar, Pakistanlılar geçiyorlar. Ellerini kollarını sallayarak kaçak geçen yabancı uyrukluların çoğu da erkek. Öte yandan geçtiğimiz günlerde de kaçak Afganlar sınırda uyuşturucu ile yakalanmıştı.