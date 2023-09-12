Afganların paketledikleri uyuşturucular ortaya çıktı. Sırt çantalarında Türkiye’ye getiriyorlar

Sosyal medya paylaşılan bir videoda bir grup Afgan’ın dağların arasında paket paket uyuşturucu hazırladığı görüldü. Her gün sınırlarımızda Afganlar uyuşturucu ile yakalanıyor…

Afganların paketledikleri uyuşturucular ortaya çıktı. Sırt çantalarında Türkiye’ye getiriyorlar

Editör: Ayşe Memiş

Türkiye’de sığınmacı ve yabancı kaçak sorunu her geçen gün derinleşiyor. Kaçaklar ve sığınmacılar neredeyse her gün yaşanan skandallarla gündeme geliyor. Yarattıkları demografik tehlike ve Türkiye’nin ulus devlet yapısına karşı oluşan tehdit konu üzerine çalışmalar yapanlar tarafından sıkla ifade edilirken, ülkemize Suriye, Afganistan ve Pakistan’dan yaşanan göç akını sürüyor.

Daha da korkunç olan kaçak Suriyeliler ve Afganlarla uyuşturucu salgını Türkiye’ye sokuluyor.

Sosyal medyada yayılan bir videoda bir grup Afgan’ın paket paket uyuşturucu hazırladığı ortaya çıktı. Afganların dağ arasında olması da dikkat çekti.

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Öte yandan sınırlarımızdan neredeyse her gün kaçak Afganlar uyuşturucu ile yakalanıyor.

DAHA ÖNCE AFGANLAR SINIRDA UYUŞTURUCU İLE YAKALANMIŞTI

Ağrı Jandarma Komutanlığı Türkiye’ye kaçak girmeye çalışan 5 Afganistan uyruklu kaçağı 58,5 kilogram metamfetamin ile yakaladı. Zafer Partisi Genel Başkan Yardımcısı Esmaül Hüsna Aslan da Türkiye'ye sınırlardaki kaçak girişler nedeniyle Türkiye'de uyuşturucu kullanım yaşının 8'e düştüğünü öne sürmüştü.

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