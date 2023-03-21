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Ülkü Ocakları eski başkanının feci ölümü

Ülkü Ocakları Ege Bölgesi eski Başkanı Muzaffer Uslu kendine ati işyerinde cam kapıya çarparak hayatını kaybetti.

Haber Giriş: 21 Mart 2023 Salı - 16:02
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Ülkü ocakları eski Başkanı Muzaffer Uslu'nun feci ölümü

Ülkü Ocakları eski başkanının feci ölümü
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Ülkü Ocakları Ege Bölge eski Başkanı Muzaffer Uslu, İzmir'in Konak ilçesinde bulunan kendine ait restoranda cam kapıya çarptı.

İddiaya göre, Uslu sinirlenerek kapıya tekme atmak istedi ancak dengesini kaybetti. Uslu'nun bacağı kapının camını kırarak içeri girdi ve bu sırada Uslu'nun aort damarı kesildi.

HAYATINI KAYBETTİ

DHA’da yer alan bilgilere göre, olay yerinde çok kan kaybettiği belirlenen Uslu, hastaneye kaldırıldı. 6,5 saatlik bir operasyon geçirdikten sonra yoğun bakıma alınan Uslu, dün akşam saatlerinde yaşamını yitirdi.

Evli ve 2 çocuk babası Muzaffer Uslu'nun CHP Kayseri milletvekili aday adayı, aynı zamanda Kadın İşbirliğini Geliştirme Derneği (KİGDER) Başkanı Doktor Sema Karaoğlu'nun kardeşi olduğu biliniyor.

Uslau’nun cenazesinin bugün toprağa verileceği öğrenildi.

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