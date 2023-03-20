Flaş Flaş Flaş...Sinan Ateş'in ailesinden yeni açıklama

Ülkü Ocakları eski Genel Başkanı Sinan Ateş, geçen yıl 30 Aralık günü Çankaya’da motosikletli iki kişinin silahlı saldırısı sonucu hayatını kaybetti.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nca açılan soruşturma kapsamında MHP'de çeşitli kademelerde bulunan isimlerin de aralarında olduğu 21 kişi tutuklandı.

Muhalefetin de gündeminde olan olayla ilgili olarak bugün ailesi adına Ayşe Ateş yeni bir açıklama yaptı.

"İnsanlık dışı suikastin aydınlatılması hususunda devletimize olan güvenimizi yeniden vurgulamak istiyoruz" denilen açıklamada "Vicdanları yaralayan bu alçak suikastin ucu kime dokunursa dokunsun aydınlatılması için, siyasi partilerin haklı davamızda bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da sesimiz olmaya devam etmesini arzu etmekle birlikte davanın sağlıklı ilerleyebilmesi adına aile olarak siyasetin içinde yer almak yerine siyaseti siyasetçilere bırakmak gerektiği hususunda bir karar almış bulunuyoruz" ifadeleri kullanıldı.

Aile adına alınan karar açıklamada şöyle duyuruldu:

"Şehit eşim her ne kadar aktif olarak siyasetin içinde değildiyse de gerçekler belgeleriyle ve tüm yönleriyle açığa çıktığında görüleceği üzere siyaset, bu alçak suikastten pek uzak değildir.

Bu insanlık dışı suikastin siyasi sahada da takip edilmesini, seçilecek her milletvekilinin ve tüm siyasetçilerin namusuna emanet etmeyi tercih ediyoruz.

Ateş ailesi olarak beklentimiz; ateşin yalnızca düştüğü yeri yakmakla kalmaması, herkesin bu ateşi yüreğinde hissetmesi, Türk milletinin evladı olan Sinan Ateş'in davasına bütün bir milletin sahip çıkmasıdır. Bu vesileyle ilk günden veri gerek sosyal hayatın içerisinde gerekse sosyal medyada yanımızda olduğunu hissettiren herkese tekrar teşekkür ediyoruz. Dua ile...

Ateş Ailesi Adına,

Eşi Ayşe Ateş"