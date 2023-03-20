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Cinayete sessiz kalan Hacettepe Üniversitesi Sinan Ateş'in adını çıkardı

Suikast sonucu öldürülen Ülkü Ocakları eski Genel Başkanı Sinan Ateş’in adı, Hacettepe Üniversitesi’nin akademik kadrosundan çıkarıldı.

Haber Giriş: 20 Mart 2023 Pazartesi - 16:55
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Hacettepe Üniversitesi Sinan Ateş'in ismini akademik kadrodan çıkardı

Cinayete sessiz kalan Hacettepe Üniversitesi Sinan Ateş'in adını çıkardı
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Ankara’da öldürülen eski Ülkü Ocakları Başkanı Sinan Ateş’in ismi, akademisyen olarak görev yaptığı Hacettepe Üniversitesi’nin sitesinden cinayetten yaklaşık 3 ay sonra kaldırıldı. Üniversite, Ateş'in öldürülmesinin ardından cenaze töreni düzenlememiş, suikastla ilgili kurumsal herhangi bir açıklama yapmamıştı.

BirGün'den Okan Yücel'in haberine göre, Ankara’da 30 Aralık 2022’de uğradığı silahlı saldırı sonucu hayatını kaybeden Eski Ülkü Ocakları Başkanı Sinan Ateş’in (38) adı, Hacettepe Üniversitesi’nin akademik kadrosundan çıkarıldı.

Hacettepe Üniversitesi Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi Anabilim Dalı’nda akademisyen olarak görev yapan Sinan Ateş için üniversite bünyesinde herhangi bir cenaze töreni düzenlenmezken üniversite tarafından cinayete ilişkin kurumsal bir açıklama yapılmamıştı.

Ateş’in ismi, suikasttan sonra yaklaşık 3 ay boyunca enstitü kadrosunda yer almaya devam etti.

Üniversite, Ateş'in ismini bugün internet sitesinden kaldırdı.

 

Eski Ülkü Ocakları Başkanı Sinan Ateş, 30 Aralık 2022’de Ankara’nın Çankaya ilçesi Kızılırmak Mahallesi’nde uğradığı silahlı saldırıda hayatını kaybetmişti. Saldırı sırasında Ateş'in yanında bulunan arkadaşı Selman Bozkurt, yaralı olarak kurtulmuştu.

 

Cinayete ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında şu ana kadar 21 kişi tutuklandı.

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