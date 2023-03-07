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Ülkü Ocakları Eski Genel Başkanı açıkladı: Kılıçdaroğlu'na suikast iddiası

Ülkü Ocakları Eski Genel Başkanı Alaattin Aldemir, Millet İttifakı'nın Cumhurbaşkanı adayı olan CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun suikasta uğrayabileceğine dair bazı duyumlar aldığını belirtti.

Haber Giriş: 7 Mart 2023 Salı - 11:24
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Kılıçdaroğlu'na suikast iddiası

Ülkü Ocakları Eski Genel Başkanı açıkladı: Kılıçdaroğlu'na suikast iddiası
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Halk TV'de İsmail Küçükkaya'nın konuğu olan Ülkü Ocakları Eski Başkanı Alaattin Aldemir, "Bir mafya grubu üzerinden CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'na hamle yapılacağıyla ilgili duyumlarım var" iddiasında bulundu.

Aldemir şu ifadeleri kullandı:

"Bir mafya grubu üzerinden Kılıçdaroğlu'na hamle yapılacağıyla ilgili duyumlarım var. Devlet görevlilerini göreve çağırıyorum. Hepsi ortak olur bu işin. Genel başkana haber vermeden ben bunu sizinle paylaşıyorum. Bir mafya grubunun üzerinden, Sinan'a (Eski Ülkü Ocakları Genel Başkanı Sinan Ateş) yaptıkları gibi bir uyuşturucu grubu üzerinden bir şeyler duyuyorum liderlere yönelik, sakın ha. Sakın ha. Bu ateş hepimizi yakar. Çok açık söylüyorum."

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