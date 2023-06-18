Ülkü Ocakları eski Başkanı’ndan ‘CHP sağa kayıyor’ eleştirilerine yanıt. Çok konuşulacak İmamoğlu örneği

Ülkü Ocakları eski Başkanı Azmi Karamahmutoğlu, CHP’nin sağa kaydığına yönelik eleştirilere Ekrem İmamoğlu örneği üzerinden yanıt verdi.

Ülkü Ocakları eski Başkanı’ndan ‘CHP sağa kayıyor’ eleştirilerine yanıt. Çok konuşulacak İmamoğlu örneği

Eski Ülkü Ocakları Başkanı Azmi Karamahmutoğlu TELE1 ekranlarında yayınlanan Fikir Kulübü programının konuğu oldu.

Programda ‘CHP sağa kaydı’ eleştirilerine yanıt veren Karamahmutoğlu şunları söyledi:

"Kemal bey şu gün bırakıyor olsa CHP Genel Başkanlığı’nı koltuğa oturacak en yakın isim Ekrem İmamoğlu. Ekrem İmamoğlu gençliği Halk Evleri’nde geçmiş bir genç mi? CHP Gençlik Kollarından gelme mi? Ekrem İmamoğlu, kamuoyunun da bildiği gibi babası MHP’nin ilçe başkanlığını yapmış, sonrasında Anavatan Partisinin kurucularından. Dolayısıyla o ailede büyüyen Ekrem İmamoğlu da Türk milliyetçisi sağ siyasi gelenekten gelen birisi. Kemal Bey’i sağcılarla iş tutmak üzerinden eleştirip değiştirilmesini isteyenler yerine Ekrem İmamoğlu’nun oturmasını istiyorlarsa bu Timur’un iki filindeki hikayeye benziyor."

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