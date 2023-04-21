Ülkücü gençten Kılıçdaroğlu'na tam destek “Sinan Ateş'i MHP kollamıyor Kılıçdaroğlu kolluyor”

Muhabirin, "Neden Kılıçdaroğlu'nu tercih ediyorsunuz?" diye sorması üzerine Alper Tunga, "Neden diyorum. Ülkenin durumunu görüyoruz, yapılanları görüyoruz. Sinan Ateş'i görüyoruz. Sinan Ateş'i MHP kollamıyor, Kılıçdaroğlu kolluyor." dedi.
Bilindiği gibi MHP'nin Eski Ülkü Ocakları Genel Başkanı Sinan Ateş'in cinayetine sessiz kalması, milliyetçi çevrelerden eleştiri almıştı.
Bazı MHP'liler, protesto amacıyla "hilal" şeklindeki bıyıklarını traş ederek tepkilerini göstermişti.
Bu olayların görüntüleri sosyal medyada paylaşılmış ve "Dava Sinan Ateş ile toprağa gömülmüştür" mesajı verilmişti.