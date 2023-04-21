Ülkücü gençten Kılıçdaroğlu'na tam destek “Sinan Ateş'i MHP kollamıyor Kılıçdaroğlu kolluyor”

Bir sokak röportajı sırasında, bir muhabirin "Kılıçdaroğlu mu, Erdoğan mı?" diye sorması üzerine adının Alper Tunga olduğunu belirten bir genç Cumhur İttifak'ını kızdıracak bir açıklama yaptı.