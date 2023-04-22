Kılıçdaroğlu'ndan Nebati'ye 300 milyar dolar cevabı: Vietnam örneği

Millet İttifakı’nın Cumhurbaşkanı Adayı Kemal Kılıçdaroğlu, ülkeye ‘300 milyar dolar’ yatırım getireceğini dile getirmiş, Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati ise Kılıçdaroğlu'na sosyal medya hesabından tepki göstermişti.

Kemal Kılıçdaroğlu, sosyal medya hesabından Nureddin Nebati'ye yanıt verdi. "İnsan kendinden bilir işi" diyen Kılıçdaroğlu'nun yanıtı şu şekilde:

"300 DOLARINIZ OLSA NEBATİ’YE VERİR MİSİNİZ?”

Kılıçdaroğlu, kendisine “Nasıl getirecek 300 milyar doları” diyen Nebati’ye, “İnsan kendinden bilir işi ya, kendilerinin beceriksizliği üzerinden, halkımızı olmayacağına ikna etmeye çalışıyorlar. Bırakın 300 milyarı, 300 dolarınız olsa Nebati’ye yatırım yapsın diye verir misiniz? Onlar nasıl versin Allah aşkına” ifadeleriyle cevap verdi.

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Kılıçdaroğlu açıklamasının devamında ise şunları söyledi:

“Gelin yalan söylediklerini bir rakam üzerinden size göstereyim. 2022’de Vietnam 27,2 Milyar dolar direkt yatırım çekti. Vietnam’ın Gayri Safi Hasılası 410 Milyar USD. Çektiği yatırım, hasılanın %6,6’sı. Aynı oranı bize uygula, yılda yaklaşık 60 Milyar eder. 5 senede 300 milyar.

Size yalan söylüyorlar halkım. Kendi beceriksizliklerini ülkenin makus talihi olarak size satmaya çalışıyorlar. Bu millet böyle bir ekonomi rezaletini asla hak etmedi. Az akılla mantıkla asla buraya gelinmezdi. Biz ise ekonomiyi uçuracağız, uçuracağız!”

NE OLMUŞTU?

Hazine'den çalındığı iddia edilen 418 milyar dolarla ‘adalet’i vurgulayan Kılıçdaroğlu, ‘300 milyar dolar’la ‘zenginleşme ve yatırım’a odaklanmış, seçim kampanyasında 300 milyar dolar ayrıntısına yer vermişti.

Ülkeye 'temiz para' getireceğini vurgulayan Kılıçdaroğlu'nun planı, AKP'li cumhurbaşkanı Erdoğan ile Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati'den tepki görmüştü.

CHP liderinin "300 milyar doları Türkiye'ye getireceğiz" söylemine ilişkin Nebati, şöyle konuşmuştu:

"Diyor ki 'Ben gideceğim 300 milyar dolar' getireceğim. Sen Londra'ya gittiğinde bir lokantada oturup fon yöneticisinin en alt kademesindeki insanlarla görüşüp fotoğraf verirken Türkiye Cumhuriyeti'ni temsil eden yerli ve milli Hazine ve Maliye Bakanı, Londra Büyükelçiliğinde 45 trilyon dolara hükmeden yöneticilerin patronları ve CEO'larıyla toplantı yaptı. Ama o toplantılarda 'emredersiniz, siz bilirsiniz, ne isterseniz vereceğiz' demedik. Ne dedik biliyor musunuz? 'Biz 85 milyon insanın temsilcisi, Türkiye Cumhuriyeti'nin Hazine ve Maliye Bakanı, Türkiye'nin lideri Recep Tayyip Erdoğan ve milletini arkasına almış olarak burada, yerli bir şekilde sizlere Türkiye ile işbirliği yapın diye geldik' dedik."