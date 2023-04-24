İYİ Parti’nin Sinan Ateş pankartı üst kattaki MHP’nin astığı bayrak ile kapatıldı. Pankart sonrasında Saadet binasına asıldı

Miting için Kastamonu'da bulunan Devlet Bahçeli’nin Kastamonu mitingine dakikalar kala, İYİ Parti binasının astığı Sinan Ateş pankartı MHP binasından sallandırılan dev MHP bayrağı ile örtüldü. Pankart daha sonra Saadet Partisi binasına asılırken MHP, kendi bayrağını binanın en üst katına astı.

İYİ Parti’nin Sinan Ateş pankartı üst kattaki MHP’nin astığı bayrak ile kapatıldı. Pankart sonrasında Saadet binasına asıldı

Editör: Özlem Kıral

Kastamonuistiklal.com'un haberine göre, İYİ Parti il binasına asılan, “Sinan Ateş’in katillerinden hesap soracağız” yazılı pankart, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin Kastamonu mitingine dakikalar kala, bir üst katta bulunan MHP binasından sallandırılan dev MHP bayrağı ile kapatıldı.

Devreye bu sefer Saadet Partisi girdi. Pankart, aynı binada MHP'nin bir üst katında bulunan Saadet Partisi il başkanlığı tarafından asıldı.

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Pankartın Bahçeli'nin miting yaptığı alandan görüldüğü öğrenildi.

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İYİ Parti'nin hamlesine MHP’den bir karşılık daha geldi. MHP tarafından bu kez çatıdan sallandırılan MHP bayrağı ile pankartın üzeri bir kez daha kapatıldı.

Binanın son hali şöyle:

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Eski Ülkü Ocakları Eğitim ve Kültür Vakfı Başkanı ve Hacettepe Üniversitesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Sinan Ateş, geçtiğimiz 30 Aralık'ta suikasta kurban gitmişti.

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