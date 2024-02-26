Skoda Octavia ve Fabia “En İyi Otomobil“ ödüllerinin sahibi oldu

Škoda Octavia ve Fabia modelleri, yeni yılda yeni bir başarıya imza attı. Fabia ve Octavia, Alman otomotiv dergisinin gerçekleştirdiği ve 48'ncisi gerçekleştirilen ödüllerde öne çıktı. Škoda’nın bu iki modeli 92 bin 798 okuyucunun katılımıyla Best Cars 2024’te kendi kategorilerinin birincisi oldular ve “En İyi Otomobil“ seçildiler.

Octavia kendi sınıfında 11. kez üst üste ve toplamda 12. kez En İyi Otomobil ödülünü kazandı. Fabia ise, 2008 ve 2023 yıllarındaki kazandığı ödüllerin ardından üçüncü kez segmentinde ilk sırada seçilmeyi başardı.

ŠKODA OCTAVİA 28 RAKİBİNİ GERİDE BIRAKTI

Bu yılki auto motor und sport Okuyucu Ödülleri’nde oyların yüzde 15,5’ini Kompakt Sınıf İthal Araç kategorisinde Škoda Octavia elde etti. Octavia, 28 rakip modele üstünlük sağladı ve en iyi otomobil seçildi.

ŠKODA FABİA DA İLK SIRADA YER ALDI

Dördüncü nesil Škoda Fabia modeli de firmaya yeni ödüller getirdi. Fabia, okuyucuların oylarının yüzde 16’sını elde ederek, 19 rakibinin önünde ilk sırada yer aldı.