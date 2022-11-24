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Uludağ'da kar yağışı başladı

Türkiye'nin önemli kış turizm merkezlerinden Uludağ'da kar etkili oluyor.

Haber Giriş: 24 Kasım 2022 Perşembe - 00:57
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Uludağ'da kar yağışı başladı

Uludağ'da kar yağışı başladı
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Her yıl çok sayıda yerli ve yabancı turistin ziyaret ettiği Uludağ'da yağmur, akşam yerini kara bıraktı.

Kısa sürede etkisini artıran karla Oteller Bölgesi beyaza büründü.

Kar kalınlığının yer yer 3 santimetreye ulaştığı Uludağ'da hava sıcaklığı, sıfırın altında olmak üzere en düşük 5, en yüksek 1 derece ölçüldü.

Karın yarın da aralıklarla devam etmesi bekleniyor. (AA)

Uludağ'da kar yağışı başladı

Uludağ'da kar yağışı başladı

Uludağda kar yağışı başladı

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