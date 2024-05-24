Uluslararası Ceza Mahkemesi’nden İsrail kararı. ‘Refah’taki operasyonu durdurun’ dediler

Uluslararası Ceza Mahkemesi’nin gündeminde İsrail’in Refah’taki operasyonları vardı. Mahkeme, Refah’taki insani koşullara dikkat çekilerek operasyonların son bulması gerektiğine karar verdi.
Öte yandan mahkeme, Refah’taki sınır kapısının bir an önce açılması gerektiğinin altını çizdi.
Uluslararası Ceza Mahkemesi, İsrail'in Refah operasyonu için kararını verdi.
Mahkemenin kararında "Soykırımı Engelleme Sözleşmesi'ne uygun olarak Refah ve Gazze'deki durumun kötüleşmesi göze alınarak, derhal Refah'ta operasyonlarına son vermelidir" ifadeleri yer aldı.