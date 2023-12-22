Uluslararası Üniversiteler Konseyi Başkanı sahte akademisyen çıktı. Erdoğan’ın imzasıyla kurulmuştu

Birgün’den İsmail Arı’nın haberine göre, Uluslararası Üniversiteler Konseyi Başkanı Orhan Hikmet Azizoğlu sahte akademisyen çıktı.

Konsey, Bakanlar Kurulu’nun kararıyla ve Erdoğan’ın imzasıyla 2010 tarihinde kuruldu. Konsey’in başkanlığını Orhan Hikmet Azizoğlu yapıyor.

Konsey’e ait internet sitesinde ise Azizoğlu’nun akademisyen olduğu yazıyor. Ayrıca sitede Türkiye Cumhuriyeti Devlet Övünç Madalyası ve Beratı sahibi olduğu da belirtiliyor

Sitede eğitim geçmişi yer almayan Azizoğlu’nun bitirdiği ve doktora programının olmadığı ve akademisyen olmadığı öne sürüldü.

“AKADEMİSYEN DEĞİLİM”

Azizoğlu, “Birçok üniversitenin bağlı olduğu Uluslararası Üniversiteler Konseyi’nin başkanı olmanıza rağmen akademisyen olmadığınız ancak buna rağmen kendinizi akademisyen olarak tanıttığınız doğru mu?” şeklindeki soruya, “Akademisyen değilim, üniversite hocası değilim” diye yanıt verdi.

Azizoğlu, “Ne mezunusunuz?” sorusuna da “Bu soruya yanıt vermeyeceğim. Gerek görmüyorum” diye cevap verdiği iddia edildi.

Öte yandan Konsey’e 14’ü Türkiye’den olmak üzere toplam 115 üniversitenin üye olduğu ileri sürüldü.