Uluslararası uyuşturucu kartelinin lideri İstanbul'da yakalandı. Kırmızı bültenle aranıyordu

Güney Amerika'dan Avrupa'ya uyuşturucu dağıtan uluslararası kartelin lideri Hırvatistan uyruklu Nenad Petrak İstanbul'da düzenlenen operasyonda yakalandı. Petrak, Interpol tarafından kırmızı bültenle aranıyordu.

Özlem Kıral
Uluslararası uyuşturucu kartelinin lideri İstanbul'da yakalandı. Kırmızı bültenle aranıyordu

Uluslararası uyuşturucu ticareti yapan kartelin lideri olan Nenad Petrak İstanbul Üsküdar’da düzenlenen operasyonla yakalandı. Interpol tarafından kırmızı bültenle aranan Petrak’ın yakalandığını İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya duyurdu. Yerlikaya, Petrak’ın başında olduğu kartelin Güney Amerika’dan Avrupa’ya uyuşturucu sevkiyatı yaptığını belirterek operasyonun detaylarını paylaştı.

Türkiye’yi zehir tacirlerinden temizlemeye kararlı olduklarını vurgulayan Yerlikaya, yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

"Aziz Milletimiz bilmesini isterim ki; Ülkemizi ulusal ve uluslararası organize suç örgütlerinden, zehir tacirlerinden temizlemeye kararlıyız.
Güney Amerika’dan Avrupa’ya uyuşturucu sevkiyatı yapan ve Avrupa’da bu uyuşturucuyu dağıtan uluslararası uyuşturucu kartelinin elebaşı Nenad Petrak, Hırvatistan adli makamlarınca “Kasten Adam Öldürme", suçundan Interpol tarafından kırmızı Bülten ile uluslararası seviyede aranıyordu.
Nenad Petrak, Hırvatistan Yolsuzluk ve Organize Suçlarla Mücadele Dairesi'nin (USKOK) raporuna göre dokuz kadar ülkede çok sayıda insanı kendi suç örgütüne bağlayan bir zehir taciri.

Emniyet Genel Müdürlüğü koordinesinde, İstanbul Narkotik Suçlarla Mücadele Şube, İstihbarat Şube, Göçmen Kaçakçılığı ile Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüklerimiz tarafından uluslararası takibe alınan NENAD PETRAK’ın Üsküdar’da olduğu tespit edildi. Yakalanması için İstanbul Özel Harekat Şube Müdürlüğü’nün desteğiyle hemen Kartel-2 operasyonu başlatıldı ve Uluslararası Zehir Taciri yakalandı.

Operasyonu düzenleyen kahraman Polislerimizi tebrik ediyorum. Gözlerinden Öpüyorum. Milletimizin duaları sizinle. Allah ayağınıza taş değdirmesin.
Uyuşturucu tacirleriyle ve organize suç örgütleriyle mücadelemiz kararlılıkla artarak devam edecek."

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