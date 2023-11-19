Mavi bültenle aranan ünlü uyuşturucu kaçakçısı İstanbul’da yakalandı

İstanbul’da düzenlenen operasyonda mavi bültenle aranan ünlü uyuşturucu kaçakçısı yöneticilerinden Christijan Palic yakalandı. Operasyonu İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya duyurdu.

Mavi bültenle aranan ünlü uyuşturucu kaçakçısı İstanbul’da yakalandı

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, İstanbul'da düzenlenen 'Kartal-3' operasyonunda Interpol tarafından mavi bültenle aranan uluslararası uyuşturucu kartelinin 'Batı Balkan Kanadı' yöneticilerinden Christijan Palic'in Beşiktaş'ta yakalandığını açıkladı.

Bakan Yerlikaya'nın sosyal medyadan yaptığı paylaşım şu şekilde:

"Aziz Milletimiz bilmesini isterim ki; Türkiye’mizi ulusal ve uluslararası organize suç örgütlerinden, zehir tacirlerinden temizlemeye kararlıyız ve sizlerin desteğiyle de bunu başaracağız

Zehir Taciri Kartelin, Avrupa’da faaliyet gösteren kartellerle işbirliği içerisinde Güney Amerika’dan kokain temin edilmesine öncülük ettiği, Güney Amerika’daki suç örgütleriyle bağlantıyı sağladığı ve suçtan elde edilen gelirin aklanmasında önemli rol oynadığı tespit edildi.

Avrupa’da yapılan uyuşturucu operasyonları kapsamında Avrupa ülkeleri tarafından “Batı Balkan Kanadının” yöneticileri arasında yer aldığı bildirilen Hırvatistan uyruklu Christijan PALIČ, Avrupa ülkeleri ile Brezilya tarafından çıkartılan İnterpol’un Mavi Bülteniyle aranıyordu.

Emniyet Genel Müdürlüğü koordinesinde, İstanbul Narkotik Suçlarla Mücadele Şube, İstihbarat Şube, Göçmen Kaçakçılığı ile Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüklerimiz tarafından uluslararası takibe alınan Christijan PALIČ, KARTEL-3 operasyonuyla Beşiktaş’ta yakalandı.

Operasyonu düzenleyen Kahraman Polisimizi tebrik ediyorum. Milletimizin duaları sizinle. Allah ayağınıza taş değdirmesin."

ekran-goruntusu-2023-11-19-085250.png

İlgili Haberler
Uluslararası uyuşturucu kartelinin lideri İstanbul'da yakalandı. Kırmızı bültenle aranıyordu
İtalya ve Arnavutluk kırmız bültenle arıyordu, ünlü uyuşturucu karteli Türkiye’de yakalandı
Öne Çıkanlar
Pegasus iptal edilen seferler listesi. Pegasus hava muhalefeti nedeniyle hangi seferleri iptal etti?
Pegasus iptal edilen seferler listesi. Pegasus hava muhalefeti nedeniyle hangi seferleri iptal etti?
THY iptal edilen seferler listesi. THY hava muhalefeti nedeniyle hangi seferleri iptal etti?
THY iptal edilen seferler listesi. THY hava muhalefeti nedeniyle hangi seferleri iptal etti?
Hafta sonu İstanbul’da hava durumu nasıl olacak? AFAD’a göre Marmara bölgesinde yağışlar devam edecek mi?
Hafta sonu İstanbul’da hava durumu nasıl olacak? AFAD’a göre Marmara bölgesinde yağışlar devam edecek mi?
BİM market yeni aktüel ürünler kataloğu yayınlandı. BİM 17 Kasım Cuma aktüel ürünler fiyat listesi
BİM market yeni aktüel ürünler kataloğu yayınlandı. BİM 17 Kasım Cuma aktüel ürünler fiyat listesi
A101 market yeni aktüel ürünler kataloğu yayınlandı. A101 16 Kasım Perşembe aktüel ürünler fiyat listesi
A101 market yeni aktüel ürünler kataloğu yayınlandı. A101 16 Kasım Perşembe aktüel ürünler fiyat listesi
MasterChef All Star 153. bölüm fragmanı yayınlandı mı? MasterChef All Star yeni bölüm ne zaman?
MasterChef All Star 153. bölüm fragmanı yayınlandı mı? MasterChef All Star yeni bölüm ne zaman?
Son Haberler
Baş neden titrer Sağlık
Baş neden titrer
Ankara'da trafik kazası: 5 yaralı Gündem
Ankara'da trafik kazası: 5 yaralı
Abant Gölü Milli Parkı beyaz örtüyle kaplandı Yaşam
Abant Gölü Milli Parkı beyaz örtüyle kaplandı
İstanbul'a mevsimin ilk karı düştü Gündem
İstanbul'a mevsimin ilk karı düştü
Yeniçağ Gazetesi'nin 1. sayfası Gündem
Yeniçağ Gazetesi'nin 1. sayfası
320 bin liranın mevduat gerisi yüzleri güldürüyor Ekonomi
320 bin liranın mevduat gerisi yüzleri güldürüyor