İstanbul’da yakalanan Hırvat uyuşturucu baronunun nasıl Türk vatandaşı olduğu ortaya çıktı

Interpol tarafından kırmızı bültenle aranan Hırvat Uyuşturucu kaçakçısı Nenad Petrak İstanbul’da düzenlenen operasyonla yakalanmıştı. Petrak’ın yakalanmasını İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya duyurmuştu.

Birgün gazetesi yazarı Timur Soykan, Petrak ile ilgili skandal ayrıntıyı yazdı. Petrak’ın İstanbul’dan 250 bin dolara ev alarak Türk vatandaşı olduğu ortaya çıktı. Petrak’ın İstanbul’dan ev almasına rağmen nüfusa Ankara Etimesgut’ta kaydedildiğini vurgulayan Soykan, istihbarat birimlerinin Petrak’ın bir uyuşturucu baronu olduğunu nasıl tespit edemediğini sorguladı.

Timur Soykan’ın yazısından ilgili bölüm şöyle:

Nenad Petrak’ın, Türkiye Cumhuriyeti kimliği, Türkiye Cumhuriyeti Pasaportu ve Vatandaşlık Kararı Onay Duyurusu, tapu belgelerine ulaştım. Bu belgelere göre: Nenad Petrak, Nisan 2022’de İstanbul Yenibosna’daki lüks bir rezidanstan 180 metrekarelik bir daire satın aldı. AKP iktidarı Türk vatandaşlığı için istenilen gayrimenkul değerini 2018 yılında 1 milyon dolardan 250 bin dolara indirmişti. Nenad Petrak, 250 bin doları aşan değerdeki daireyi satın aldıktan bir ay sonra vatandaşlık için gayrimenkul değeri 400 bin dolara çıkarıldı.

Nenad Petrak, tapu belgesini aldıktan sonra Nisan 2022’de ‘İstisnai olarak Türk vatandaşlığı kazanmak için İstanbul İl Nüfus ve Vatandaşlık Müdürlüğü’ne başvurdu. İsminde tek bir harf değiştirdi: Nenat. Soyadını ise ‘Çelik’ yaptı. Aralık 2022’de 250 bin dolar karşılığında Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı yapıldı.

Nenat Çelik, İstanbul’da ev almasına ve başvurusunu İstanbul İl Nüfus ve Vatandaşlık Müdürlüğü’ne yapmasına karşın Ankara nüfusuna kaydedildi. Etimesgut kütüğüne yazıldı.

İSTİHBARAT NASIL TESPİT ETMEDİ?

İstisnai olarak Türk vatandaşlığı almak için sabıka ya da suç kaydının, hakkında arama kararının olmaması gerekiyor. Vatandaşlık şartı yasada şöyle açıklanıyor: Milli güvenlik ve kamu düzeni bakımından tehdit olmamak, iyi ahlaklı olmak.

Bu koşullar nedeniyle; Milli İstihbarat Teşkilatı’nın, Göç İdaresi’ndeki istihbarat biriminin, emniyet istihbaratın inceleme yapması gerekiyor. Ayrıca başvuru yapan kişinin vatandaşı olduğu ülkenin istihbarat birimleriyle temasa geçiliyor. Parmak izi alınıyor, yüz tanıma sistemleri kullanılıyor.

Ama tüm bu şart ve denetimlere karşın Nenad Petrak, Türk kimliği ve pasaportunu aldı. İki ay önce bu kişiye vatandaşlığının durdurulduğu bildirildi. Satın aldığı dairenin rayiç bedelinde sahtekarlık yapıldığı öne sürüldü. Nenad Petrak ise vatandaşlık hakkının elinden alınmasına karşı dava açtı ve halen Türk vatandaşı.

VATANDAŞ OLDUĞU GİZLENDİ

18 Kasım 2023 günü Nenad Petrak’ı yakalamak için Kartel-2 isimli operasyon yapıldı ve İstanbul Üsküdar’daki lüks rezidansın 2802 numaralı dairesinde yakalandı. Diz çöktürüldü ve etrafında özel timlerle görüntüsü medyaya servis edildi.

Kartel-2 Operasyonu’nu İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, X (Twitter) hesabından duyurdu. Türk vatandaşı olduğu ise gizlendi. Şimdi Nenad Petrak, Türk vatandaşı olduğunu ve kendisini isteyen ülkelere iade edilemeyeceğini savunuyor. Türkiye’de bir suç işlemediği için cezaevinde de tutulamayacağını iddia ediyor. Deport edilmesi halinde hakkında arama kararı olmayan üçüncü bir ülkeye gitme hakkı olduğunu söylüyor.