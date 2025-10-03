‘Umami’ dijitalde yeniden zirveye yerleşti

Dijital platformlarda 22-28 Eylül haftasında en çok izlenen diziler ve filmler belli oldu.

Box Office Türkiye verilerine göre, Netflix Türkiye’de televizyon kategorisinde ‘Platonik: Mavi Dolunay Otel’ ikinci haftasında da zirvedeki yerini korudu. Film kategorisinde, Alman-Türk ilişkilerini merkezine alan romantik komedi ‘Evet, Hayır, Belki’ iki basamak artışla liderlik koltuğuna oturdu. Prime Video’da televizyon kategorisinde ‘Eşref Rüya’ ikinci sezonun ikinci bölümünde de ilk sırada yer aldı. Film kategorisinde, ülkemizde 46 bin seyirci tarafından izlenen ‘Wicked’ platformdaki ilk haftasında liderliğe yükseldi.

Disney Plus’ta televizyon kategorisinde ‘Marvel Zombies’ ilk haftasından zirveye yerleşti. Film kategorisindeyse, başrollerinde Burak Deniz ve Öykü Karayel’in olduğu platformun orijinal yapımı ‘Umami’, sürpriz bir çıkış yaparak uzun bir aradan sonra liderlik koltuğunu yeniden geri aldı.

‘Sil Baştan’ prömiyer için gün sayıyor

Aslı Bekiroğlu’nu, ilk tiyatro oyununda deneyimli oyuncu Tolga Güleç’le buluşturan ‘Sil Baştan’ oyunu, prömiyer için gün sayıyor.

Simay Antep’in kaleme aldığı, yönetmenliğini Vahap Şen’in üstlendiği oyun, 15 Ekim Çarşamba akşamı saat 20.30’da Caddebostan Kültür Merkezi’nde (CKM) tiyatro seyircisiyle ilk kez buluşacak. Etkileyici sahne tasarımı, dinamik rejisi ve sürprizleriyle dikkat çeken tek perdelik oyun, modern ilişkilerin en çarpıcı sorunlarından birini gündeme taşıyor.

Oyun, prömiyerinin ardından 16 Ekim’de Baba Sahne’de; 20 Ekim’de Samsun Büyükşehir Belediyesi Atakum Sanat Merkezi’nde; 21 Ekim’de Giresun Belediyesi Kültür ve Fuar Merkezi’nde; 25 Ekim’de Hilltown Seyirlik Sahne’de; 26 Ekim’de ise Torium Sahne’de seyirciyle buluşacak.

Tan Taşçı’nın yeni albümü yayınlandı

Tan Taşçı, yeni albümü ‘Sende De Benden Var’ı TCTVL etiketiyle yayınladı.

Müzikal açıdan derinliği, işbirlikleri ve görsel dünyasıyla öne çıkan albümde Tan Taşçı’nın hem söz yazarı hem de besteci kimliğiyle tüm şarkılarına imzasını attığı görülüyor. Albümün konserleri, 12 ve 13 Haziran 2026’da Beşiktaş Stadyumu’nda başlayacak.

Albümde ben en çok ‘Sokağından Geçmezdim’, ‘Çaldılar’, ‘Bil Ki’, ‘Giderken’, ‘Yok Başka Hayalim’ ve ‘Sende De Benden Var’ şarkılarını beğendim. Dinleyeni bol olsun.