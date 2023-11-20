Ümit Dikbayır, İYİ Parti'den istifa ediyor

İYİ Parti'de kesin ihraç talebiyle disiplin kuruluna sevk edilen Sakarya vekili Ümit Dikbayır, hafta sonu istifa edeceğini duyurdu.

KAYNAK: Haber Merkezi
Ümit Dikbayır, İYİ Parti'den istifa ediyor

İYİ Parti Sözcüsü Kürşad Zorlu'nun partiden kesin ihracının talep edildiğini duyurduğu Sakarya Milletvekili Ümit Dikbayır'dan istifa açıklaması geldi.

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Sözcü TV sunucusu İpek Özbey'e konuşan Dikbayır, "Hafta sonu istifa edeceğim" dedi.

NE OLMUŞTU?

Dikbayır, İYİ Parti Genel Başkan Meral Akşener’in ailesinin hesaplarını incelettiği iddiasıyla gündeme gelmişti. Akşener, “Oğlunun banka hesaplarının gayri resmi kontrol edildiğini” öne sürerek, “Benim ve ailemin belediyelerde işi-gücü yok. İspat ederlerse politikayı bırakırım” açıklamasında bulunmuştu.

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