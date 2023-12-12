İBB İYİ Parti Grup Başkanvekili İbrahim Özkan istifa etti

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, İBB Grup Başkanvekili İbrahim Özkan'ın istifasını istedi.

KAYNAK: Haber Merkezi
İBB İYİ Parti Grup Başkanvekili İbrahim Özkan istifa etti

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) İYİ Parti Grup Başkanvekili İbrahim Özkan görevinden istifa etti.

Sosyal medya hesabından açıklama yapan Özkan şöyle dedi:

Genel Başkan Meral Akşenerin talebi doğrultusunda artık “Hür ve Müstakilim” İBB İYİ Parti Grup Başkan Vekilliği görevinden istifa ediyorum.

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Özkan CHP ile işbirliğini "Bence istişare kanallarının kapanması diye bir şey yok. 20 Şubat’a kadar bu süreç devam edebilir. Genel kanaat işbirliği yapılması yönündedir" sözleriyle savunmuştu.

“Teşkilatlara rağmen siyaset yapılmaz" diyen İYİ Partili İbrahim Özkan, Halk TV’de katıldığı programda, “Genel İdare Kurulu’nun vermiş olduğu bir karar var. Bu karar nasıl değiştirilebilir. Ayetleri tefsirciler tartışabiliyor. Genel İdare Kurulu, Genel Başkana yetki verdi. Şuan böyle bir yetki yok. Bence istişare kanallarının kapanması diye bir şey yok. 20 Şubat’a kadar bu süreç devam edebilir. Somut bir öneri getirilirse, Genel Başkan nezaketli bir insan. Genel kanaat işbirliği yapılması yönündedir" ifadelerini kullanmıştı.

Öte yandan İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in CHP ile iş birliğini savunan İBB Grup Başkanvekili İbrahim Özkan'ın istifasını istediği de iddia edildi.

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