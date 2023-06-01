Ümit Özat Icardi'ye verdiği sözü tuttu. Canlı yayında saçını boyattı

Spor Toto Süper Lig’de Galatasaray’ın Ankaragücü’nü mağlup ettiği maçta Icardi attığı 2 golle bu sezon 21 gole ulaştı. Sezon başında Icardi ile ilgili açıklamalarda bulunan Ümit Özat’ın sözleri ise bu 2 golün ardından yeniden gündem olmuştu.

ICARDİ'Yİ YAYINA ÇAĞIRDI

Icardi'nin, Özat'ı sosyal medyada paylaşarak "Seni Sarı-Kırmızı saçla görmeyi bekliyoruz" cümlelerine yer verdi. Bunun üzerine Ümit Özat da “Icardi canım kardeşim günaydın yeni kalktım baktım ki Instagram’da beni paylaşmışsın. Öncelikle seni tebrik ediyorum, şampiyonluğunuzu tebrik ediyorum. Yalnız arkadaşlarına, hocana, camiana sorabilirsin 2001-2007 arasında ki Ümit Özat’ın kaptanlığını yaptığı Fenerbahçe’ye denk gelseydin ne bu şampiyonluğu yaşardın ne de rahatça gol kralı olurdun. Büyük futbolcusun ama en büyük değilsin seni gece 12’de yayınıma bekliyorum geldin geldin, gelmedin Messi’yi çağırırım” yanıtını verdi.

"BİZDE SÖZ NAMUSTUR"

Ümit Özat ise verdiği bu sözün ardından Sosyal Medya platformundan açtığı canlı yayında saçını sarı kırmızıya boyattı. O anlar sosyal medyada gündem oldu. Sonrasında Özat "Bizde söz namustur" dedi.