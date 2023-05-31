Ümit Özdağ Fatih'in tarikat ve cemaatlere ne yaptığını açıkladı. Fatih yaşasaydı tarikat ve cemaatlere ne yapardı?

Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ'ın, Fatih Sultan Mehmet'in tarikatlara yaklaşımını anlattığı video sosyal medyada gündem oldu.

Ümit Özdağ Fatih'in tarikat ve cemaatlere ne yaptığını açıkladı. Fatih yaşasaydı tarikat ve cemaatlere ne yapardı?

Neredeyse tüm tarikatlar, cemaatler ve iktidar yanlıları Fatih Sultan Mehmet ile övünüyordu. Gerek sosyal medyadaki paylaşımlarında gerekse sözlü beyanlarında Cumhuriyetin ilerici kazanınımlarına düşmanca ifadeler kullanan bu kişilerin övündüğü Fatih Sultan Mehmet'in tarikat ve cemmatlere yaklaşımını anlatan Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ'ın videosu yeniden gündem oldu.

Özdağ söz konusu videoda şu ifadeleri kullanıyor:

"Değerli arkadaşlar, ben Türk tarihini çok iyi bilirim. Fatih Sultan Mehmet döneminde bir tarikat İstanbul'da aşırı güçlenip siyaset işlerine karışınca, Fatih Sultan Mehmet bütün tarikat mensuplarını kılıçtan geçiriyor. Devlet böyle yönetilir. Fatih Sultan Mekmet'in kılıçtan geçirdiklerinin önünde AKP iktidarı diz çöküyor diz. Biz devleti diz çöktürtmeyiz. Devletin önünde diz çökülür. Ama devlet kimsenin önünde diz çökmez."

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