Ümit Özdağ gençlere seslendi. Erdoğan kazanırken kaybetti. Atatürk gibi düşünün ve Türk halkına güvenin

Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, gençlere çağrıda bulundu.

Özdağ, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda "Şimdi bir çok kişi ‘Erdoğan kazandı’ diyor. Ben bu ‘Pirus Zaferi’ diyorum. Yani kazanırken kaybetti. Ve unutmayın 20 sene sonra Erdoğan’ı kimse hatırlamayacak” dedi.

Ümit Özdağ şu ifadeleri kullandı:

"Sevgili gençler, umudunu yitiren her şeyini yitirir.

Atatürk “Umutsuz durum yok, umutsuz kişi vardır” derken çok önemli bir gerçeği dile getiriyor. Sakarya muharebelerinin ilk günlerinde cephenin yarılma tehlikesini görüyor. Ankara’ya telgraf çekerek “Büyük Millet Meclisi’nin Kayseri’ye taşınması için hazırlıklara başlayın” emrini veriyor.

Sakarya’da kaybetsek dahi umudunu yitirmeden savaşa devam edecek. Yenildik demeyi asla düşünmüyor. Sakarya muharebelerinin 21. gününde Fevzi Paşa ve İsmet Paşa hazırlanan raporu okuduklarında “yenildik” diyorlar.

Aynı raporu kırık kaburgasından dolayı iki kez okutarak dinleyen Atatürk “Kazandık İsmet, taarruza geçelim” diyor.

Şimdi bir çok kişi “Erdoğan kazandı” diyor. Ben, "bu Pirus zaferi" diyorum. Yani kazanırken kaybetti.

Asla umudunuzu yitirmeyin. Atatürk’ü sevmek, Atatürk gibi düşünmeyi ve Türk halkına güvenmeyi gerektirir. Unutmayın, Atatürk bugün yaşayan halkın dedeleri ile İstiklal Harbi’ni yaptı ve Cumhuriyeti kurdu.

Hem Cumhur İttifakı'na hem Millet İttifakı'na hem ATA İttifakı'na oy verenlerin dedeleri ile verildi bu savaş. HDP’ye oy verenlerin dedeleri de İstiklal Harbi’nde yer aldı.

Özetle; Atatürk gibi düşünün ve Türk halkına güvenin. Ama Atatürk gibi sizde halka yol gösterin, doğruları bıkmadan, usanmadan anlatın. İnanmayanlara tekrar anlatın.

Ve unutmayın 20 sene sonra Erdoğan’ı kimse hatırlamayacak. Atatürk’ü ise Oğuz Kağan gibi 2200 sene sonra dahi sevgi ve saygı ile anacak ve millattan 4200 yıl sonra bile anmaya devam edecek!...

Türk Milleti'nin mensubu olarak kendinle gurur duy. Sen Atatürk’ün askerisin. Ve muhtaç olduğun kudret damarlarındaki asil kanda mevcuttur."