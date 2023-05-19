Kılıçdaroğlu’ndan Ümit Özdağ’a: Başkan bu alkış iyi galiba

Cumhurbaşkanı adayı ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ ile bir araya geldi. Kılıçdaroğlu ve Özdağ arasında ATA İttifakı'nın Cumhurbaşkanı adayı Sinan Oğan'ın ikinci tur seçimlerindeki tavrı konuşuldu.

Görüşme sonrası iki lider açıklama yaptı. Özdağ görüşmenin ayrıntılarını daha sonra kamuoyu ile paylaşacaklarını söyledi.

''BAŞKAN BU ALKIŞ İYİ GALİBA''

Zafer Partisi Genel Merkezi önünde basın açıklaması yapmak için gelen iki lider alkışlarla karşılandı. O sırada Kılıçdaroğlu’nun Ümir Özdağ’a ‘Başkan bu alkış iyi galiba’ dediği duyuldu. Özdağ ise tebessüm ederek cevap verdi.

İKİ LİDERİN AÇIKLAMASI

Kılıçdaroğlu, "Kendileriyle gayet güzel verimli bir toplantı gerçekleştirdik. Türkiye'nin sorunlarını masaya yatırdık. Aynı zamanda ben Sayın Genel Başkan'a Millet İttifakı'nın görüşlerini, çalışmalarını anlattım. Bazı sorular da sordu genel başkan, kendisini bilgilendirdim. Türkiye'nin dayanışmaya demokrasiye ihtiyacı var. Kendisi arkadaşlarıyla aktardıklarımızı görüşecek" diye konuştu.

Özdağ ise "Bazı sorularımız vardı, onları sorduk. Ayrıntılı olarak cevaplar aldık. Yetkili kurumlarımızla değerlendirmelerde bulunacağız. Sayın Sinan Oğan'la ve ATA İttifakı'ndaki diğer partilerin liderleriyle de bir görüşme yapacağız ve kısa süre içinde kamuoyuyla paylaşacağız." dedi.