Ümit Özdağ Hatay'da şok bilgiyi açıkladı. Zam hüsranı yaşayan emekliler duyunca kahrolacak

Mehmet Burgaç - Hüseyin İlken - Hatay- YENİÇAĞ

Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, Hatay’da Defne ve Samandağ ilçelerini ziyaret ederek büyük yıkımın yaşandığı bu bölgelerde vatandaş ve esnafla bir araya gelerek sorunları ve problemleri dinledi.

Hatay’ın Defne ilçesinde Yeniçağ ekibiyle bir araya gelen Ümit Özdağ, Yeniçağ’ın sorularını yanıtladı.

Ümit Özdağ’a Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın dün açıkladığı “Somali’ye yapılan yardımları 1 milyar doları aşması” hakkındaki düşünceleri soruldu.

“DÜNYADA EN FAZLA YARDIM YAPAN ÜLKEYİZ. BİZ 600 MİLYAR DOLAR DIŞ BORCU OLAN ÜLKE DEĞİL MİYİZ?”

Ümit Özdağ konuyla ilgili yaptığı açıklamada, “Dünyada ABD’den sonra en fazla yardım yapan ülkeyiz. Yani, Almanya, Fransa, İtalya, Hollanda, Suudi Arabistan, Kuveyt ve BAE’den daha fazla yardım yapıyoruz. Yaptığımız yardımlar GSYH (Gayri Safi Yurt İçi Hasılası) ile kıyaslanırsa dünyada en fazla yardım yapan ülkeyiz. ABD’yi bile geçiyoruz ve biz 600 Milyar Dolar dış borcu olan bir ülke değil miyiz? Dünyanın en fazla faiziyle borç para bulan ülkesi değil miyiz? Neden borç para bulan bir ülke, hem ülke içerisinde milyonlarca sığınmacıyı besler, barındırır, bunlara sosyal yardım yapar 3. Çocuktan sonra da çocuk yardımı parası verir? İlaçlarını, hastane masraflarını öder ve yetinmez dünyanın değişik ülkelerinden insani yardım adı altında büyük mali yardımlar aktarır” ifadelerini kullandı.

“DAHA KENDİ BORCUNUZU ÖDEYEMİYORKEN NEDEN SOMALİ’YE YARDIM YAPIYORSUNUZ?”

Özdağ, daha Türkiye’nin dış borcunu ödeyemeyen iktidarın, Somali’ye yardım yapmasını eleştirerek, “Siz daha Türkiye’nin dış borçlarının ana parasını ödeyecek durumda değilken ancak faizi yeni aldığınız borçlarla ödeyecek durumdayken Türk halkının cebinden aldıklarınızı neden Somali’ye aktarıyorsunuz? Neden dünyanın başka ülkelerine aktarıyorsunuz? Diye bizde iktidara soruyoruz. Ama buna bir cevap almak mümkün değil” ifadelerini kullandı.