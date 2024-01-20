Ümit Özdağ’dan flaş iddia. 30 bin kişilik Suriyeli dini grup Gaziantep’te bir mahalleye yerleştirildi

Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, Gaziantep’te gündeme dair açıklamalarda bulundu.

Basın toplantısı düzenleyen Özdağ, Gaziantep’te bir mahalleye 30 bin kişilik dini grubun yerleştirildiğini iddia etti.

Adını vermediği bu dini grubun “PKK karşıtı" oldukları iddiasıyla yerleştirildiklerini de açıkladı.

Özdağ açıklamalarında hilafet tartışmalarına değinerek “Hilafet tartışmalarının Türkiye gündeminin parçası olamayıp yabancı istihbarat servisleri tarafından gündeme getirildiği, onların başı takkeli üstü cübbeli ama ruhları ajan olan elemanlar tarafından Türkiye’nin karıştırılmak için sahaya sürüldüğünü görüyoruz. Kim, elinde bir flama, başında takke, sırtında cübbe ise Türkiye’nin hangi şehrinde sokağa “hilafet istiyoruz” diye çıkıyorsa bilin ki bir yabancı servisin elemanıdır. Türkiye’yi karıştırmak için sahaya sürülmüş alçaklardır.” dedi.

30 BİN KİŞİLİK SURİYELİ GRUP GETİRİLDİ

Her gün sınırlardan kaçakların ve Suriyelilerin geldiğini vurgulayan Özdağ, “Suriye’nin kuzeyinden dini bir grup PKK karşıtıymış gibi Türkiye’ye geçirilmiş, Gaziantep’e getirilmiş ve Gaziantep’te bir mahalleye yerleştirilmiştir. Sayıları 30 bin civarında.” İfadelerini kullandı.

GAZİANTEP YENİ GÖÇLERİN MERKEZİ

Özdağ açıklamalarının devamında şöyle dedi:

Gaziantep, 2011’den beri sığınmacılar meselesinin ağır baskısı altındaydı. Gaziantep’teki belediyeler Gaziantep halkının parasını bu şehirdeki sığınmacılar için harcadılar. Türk halkının vergileri, Gazianteplilerin hakkı olan paralar sığınmacılar için harcanıyor ve bu politikalar da Gaziantep’i yeni göçlerin çekim merkezi haline getiriyor. 'Gaziantep’e gelin, biz size kırtasiye de veririz, çanta da veririz, sosyal yardım da yaparız, gelin' şeklinde yapılan, izlenen bir politika var.