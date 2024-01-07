Zafer Partili Sevdagül Tunçer hakkında ahlak dışı paylaşımlarda bulunan AKP'li trole Ümit Özdağ'dan tepki

İktidar destekçisi olduğu bilinen ve sosyal medya hesaplarından AKP propagandası yapan Furkan Bölükbaşı, sosyal medya hesabından Zafer Parti Genel Başkanı Yardımcısı Sevdagül Tunçer hakkında ahlak dışı söylemlerde bulundu.

“ÜMİT ÖZDAĞ İLE İLİŞKİNİ BİTİRİP PARTİDEN AYRIL"

32 yaşındaki Avukat Sevdagül Tunçer’in 62 yaşındaki Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ ile aşk yaşadığını iddia eden Bölükbaşı,

“Sevdagül Tuncer, bir ağabeyin olarak bugün yazacaklarımdan önce iyiliğin için son kez sesleniyorum

Ümit Özdağ ile ilişkini bitir, partiden ayrıl

Aşk acısı yaşayacak ilk insan değilsin. Geçer gider söz veriyorum bana açtığın tazminat davasını da unutacağım affedeceğim” ifadelerini kullandı.

Bölükbaşı, yaptığı paylaşımın ardından sosyal medya hesabı X’den bir video daha paylaşarak Ümit Özdağ’ı hedef aldı.

"ÜMİT ÖZDAĞ TROL AĞIYLA ETRAFIMDAKİ KADINLARI HEDEF ALDI"

Bölükbaşı, “Sevgili Ümit Özdağ başında Serkan Kafkas’ın bulunduğu trol ağınla bugüne kadar etrafımdaki bütün kadınlar da dahil olmak üzere bizi hedef aldırdın. Bir çok itibar suikastında bulundun fakat ben sana aynı minvalde cevap vermeyi kendi delikanlılığıma yakıştıramıyorum. Bu yüzden ben senin aileni çevrendeki kadınları hayatındaki insanları hiçbir zaman hedef almadım ve bundan sonra da almayacağım” ifadelerini kullandı.

"ÜMİT ÖZDAĞ PARTİSİNE ADNAN OKTAR ÖRGÜTÜNDEN KEDİCİK AVUKAT GETİRDİ"

Bölükbaşı, ayrıca Özdağ’ın Adnan Oktar örgütünden Zafer Partisi'ne bir kedicik avukat getirdiğini iddia ederek “Ümit Özdağ senin karanlık yüzünü anlatmaya devam edeceğim” ifadelerini kullandı.

Ümit Özdağ ise sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, AKP’li troll Furkan Bölükbaşı’nın FETÖ tetikçisi olduğunu iddia ederek, Bölükbaşı’nın Tuncer hakkında söylediği paylaşımlara yanıt olarak hukuki işlem talebinde bulundu.

“BİR KADININ NAMUSUNA FETÖ TAKTİKLERİYLE, SALDIRMANIN HİÇBİR HUKUKİ KARŞILIĞI YOK MUDUR?”

Özdağ yaptığı paylaşımda şunları söyledi,

“Aşağılık troller, şerefsiz FETÖ tetikçileri Zafer Partisi'nin yükselişinden duydukları rahatsızlık ve engelleme çabasıyla her türlü dezenformasyonla algı çalışması yaparken şerefsiz ve namussuz kimliklerini bir kez daha ortaya koyuyorlar. Şimdi de ahlaksızca Zafer Partisi içinde mücadele veren ön saflarda savaşan kadınların namusuna alçakça iftiralar saldırıyorlar. Bir kadının namusuna onuruna Fetö taktikleriyle, saldırmanın hiçbir hukuki karşılığı yok mudur?” ifadelerini kullandı.

“TÜRK MİLLİYETÇİSİ KADINLAR YALNIZ DEĞİLDİR”

Özdağ, Kadınlar üzerinden kirli siyaset yapılmasına karşı olduklarını belirterek,”Başak Demirtaş'ı hedef alanları tutuklayan yargı Zafer Partili Sevdagül Tunçer'in namusunu belgesiz kanıtsız yalan yanlış pis iftiralarla hedef alanları hiçbir işlem yapmayacak mı? Biliyoruz yapmayacak ama birgün muhakkak FETÖ üyesi olmaktan içeri alınacaklar. Türk milliyetçisi kadınlar yalnız değildir” ifadelerini kullandı.