Zafer Partisi İBB adayını açıkladı. Ümit Özdağ canlı yayında duyurdu

Yerel seçimlere sayılı zaman kala birçok parti il ve ilçe belediye başkanlığı düzeyindeki adaylarını peş peşe açıklamaya devam ediyor. Tüm partilerce seçim yarışında en çok üstüne düşülen ve çalışma yürütülen il olan İstanbul için adaylar da açıklanmaya devam ediyor.

Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ bugün bir gazeteciyle yaptığı röportajda Zafer Partisi’nin İstanbul Büyükşehir Belediyesi Adayını açıkladı. Zafer Partisi’nin İBB için belirlediği aday Azmi Karamahmutoğlu oldu.

ÖZDAĞ İSTANBUL ADAYINI TANITTI

Ümit Özdağ’ın açıklamaları şöyle:

“Bizim adayımız Azmi Karamahmutoğlu. Azmi Bey, Ülkü Ocakları eski Genel Başkanı. Türkeş tarafından atanan son genel başkan. Aynı zamanda yıllardan beri belediyelerin imar düzenlerini yapan bir şirketin ortaklarından birisi. Yani yerel yönetimleri de çok iyi biliyor. İstanbul’un en büyük iki sorunu var. Birisi sığınmacı ve kaçaklar diğeri deprem. Siz İstanbul Taksim’de günün herhangi bir saatinde yürüyecek kadar kendinizi güvende hissetmiyorsunuz. Zafer’in yönettiği ve Azmi Karamahmutoğlu’nun başkanlığındaki İstanbul’da siz akşam 10’da değil, sabaha karşı 3’te bile güvende yürüyeceksiniz.”

"O DA BİZİM SIRRIMIZ"

Bunu nasıl yapacaksınız? Sorusuna ise Özdağ, “O da bizim sırrımız” diyerek yanıtladı.

Zafer Partisi Propaganda ve Parti Eğitiminden Sorumlu Genel Başkan Başdanışmanı Mustafa Şükrüoğlu, Özdağ’ın açıklamalarını sosyal medyadan paylaşarak şu ifadeleri kullandı:

“Sn. Ümit Özdağ açıkladı: Zafer Partisi İstanbul BŞB Başkan adayımız Azmi Karamahmutoğlu! Hayırlı, uğurlu olsun!”