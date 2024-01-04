Atatürk düşmanı Aydın Ünal Ümit Özdağ’a canlı yayında ‘kansız’ dedi. Hakaretler yağdırdı

Atatürk düşmanlığıyla bilinen ve Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın geçmişte metin yazarlığını yapan Aydın Ünal, katıldığı bir canlı yayında Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ hakkında çok ağır ithamlarda ve hakaretlerde bulundu.

AĞIR HAKARETLERDE BULUNDU

Ünal, TVNET kanalında katıldığı canlı yayında, ''Ümit Özdağ denilen o kansız. İsterse dava açsın gider o mahkemede de sonuna kadar kendimi savunurum. Ümit Özdağ bir vatan hainidir. Vatana ihanetten mutlaka yargılanması gerekiyor. Bütün yaptıklarıyla Türkiye’ye zarar veriyor. Türkiye’yi ayrıştırmaktadır'' ifadelerini kullandı.

Son günlerde yaşanan ve ‘hilafet çağrılarına’ karşı olanlara da hakaretler yağdıran Ünal, ''Bunlar zaten kafası çalışmayan, ahmak, çok yüzeysel düşünen bir kitle. Ayak takımı dediğimiz kitle. Analiz yetenekleri, düşünme yetenekleri yok. Yumruk attı diye bir barbarı, magandayı günlerdir savunuyorlar'' dedi.

ÜMİT ÖZDAĞ CEVAP VERDİ

Aydın Ünal’ın bu hakaretleri üzerine sosyal medya hesabından bir açıklama yapan Ümit Özdağ, konuyu mahkemeye taşıyacağını belirtti.

Özdağ paylaşımında, ‘‘Aydın Ünal bana, bütün Zafer Partililere, Zafer Partisi'nin endişesini taşıyan yurttaşlarımıza ağır hakaretler etmiş. Hiç şüphesi olmasın. Kendisini mahkemeye vereceğim. Sadece kendi adıma açmayacağım bu davayı. Bütün Zafer Partililer adına açacağım. Zafer Partisi'ne oy veren ve vermeyi düşünen bütün yurttaşlarımız adına açacağım’’ ifadelerini kullandı.

AYDIN ÜNAL ‘ATATÜRK’ PAYLAŞIMINDAN RAHATSIZ OLMUŞTU

Suudi Arabistan’ın başkenti Riyad’da oynanması planlanan Fenerbahçe ve Galatasaray arasındaki Süper Kupa finali öncesinde yaşanan Atatürk skandalı nedeniyle maç iptal edilmişti. Suudi yetkililer maç öncesinde İstiklal Marşı okunmasını, iki takım oyuncularının ısınmaya Atatürk tişörtleriyle çıkmasını ve Atatürk pankartlarını kabul etmemişti.

Bu skandal üzerine Türkiye’de çok büyük bir kesim ‘Atatürk’ etrafında buluşurken, paylaşımlarında da Atatürk’e yer vermişti. Bunlardan bir tanesi de İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya oldu.

Yerlikaya, paylaşımında ‘Atatürk, ülkemizin ortak ve birleştirici değeridir’ ifadelerini kullanınca Aydın Ünal rahatsızlığını dile getirmişti.

Yerlikaya’nın paylaşımına Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın eski metin yazarı ve Yeni Şafak gazetesi yazarı Aydın Ünal’dan skandal tepki geldi. Daha önce Kemalizm ile FETÖ’yü bir tutan Ünal, Bakan Yerlikaya’nın paylaşımını alıntılayarak “CHP iktidara mı geldi, nedir, gece darbe mi oldu yoksa” dedi. Ünal’ın yaptığı paylaşım büyük tepki çekti.

KEMALİZM İLE FETÖ'YÜ BİR TUTTU

Aydın Ünal'ın skandalları saymakla bitmiyor. Ünal daha önce katıldığı bir canlı yayında da Kemalizm’i FETÖ ile bir tuttu.

Canlı yayında konuşan Ünal, Kemalizm’in de bir ‘tarikat olduğunu iddia ederek Kemalizm’i bir ‘sorun’ olarak gördüğünü açıkça söyledi.

Ünal ayrıca Türkiye’nin ikinci yüzyıla ‘Kemalizm sorunuyla’ girdiğini iddia etti.

Aydın Ünal konuyla ilgili şunları söyledi:

“İslami değil ama bu da bir dini yapılanma. Bütün örgütlenmeleriyle bu da bir dini yapılanma. Yani bunlar bizi suçluyorlar ‘tarikatçı, dini şeyhlerin peşinde koşuyorlar’ diye ama kendilerine hiç dönüp bakmıyorlar.

Buradaki sorun şu: Bunları okullarımız yetiştiriyor. Yani anasınıfından itibaren bu çocuklara, bu hastalıklı nesli bu hastalıklı zihni okullarımız yetiştiriyor. İkinci yüzyıla girdi Türkiye Cumhuriyeti ve ikinci yüzyıla girerken yine bir Kemalizm sorunuyla girdi.

Eğer biz bu şekilde devam edecek olursak, yani bu sorundan kurtulamazsak meseleyi biz etraflıca tartışamazsak ne yazık ki ikinci yüzyıl korku yüzyılı olacak, umut yüzyılı olmayacak."