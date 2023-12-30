Doğu Perinçek şimdi de Arapçı oldu. Galatasaray'ı ve Fenerbahçe'yi suçladı. Ümit Özdağ da Perinçek'i yerin dibine sokacak cevabı verdi

Kaynak: Haber Merkezi Muhabir: Ufuk Cingöz
Doğu Perinçek şimdi de Arapçı oldu. Galatasaray'ı ve Fenerbahçe'yi suçladı. Ümit Özdağ da Perinçek'i yerin dibine sokacak cevabı verdi
Doğu Perinçek Suudi Arabistan’da yaşanan rezalette Suudilere destek mesajı paylaştı. Ümit Özdağ da Perinçek'i yerin dibine sokacak cevap verdi...

Dün, Suudi Arabistan’da skandal yaşandı. Fenerbahçe ve Galatasaray’ın Riyad’daki karşılaşmasında Atatürk tişörtlerine, pankartlarına ve İstiklal Marşı’nın okunmasına izin verilmedi. Takımlar maça çıkmadı ve Türkiye’ye geri döndü.

Hem Türkiye’den hem dünyadan birçok isim olaya tepki gösterirken Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek ise Suudilere destek verdi. Perinçek, Suudilerle birlik olunması gerektiğiyle ilgili mesaj verdi.

Perinçek sosyal medya hesabından "Türk takımlarına Suudi Arabistan'da yakışan Filistin dayanışmasıdır. Galatasaray ve Fenerbahçe sahaya ABD emperyalizmine ve İsrail siyonizmine karşı mücadele pankartlarıyla çıkmalıydı. O zaman Arap halkıyla yürek yüreğe birleşirlerdi." paylaşımını yaptı.

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ÜMİT ÖZDAĞ’DAN TEPKİ

Perinçek’in paylaşımına tepki gösteren Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ “Sus artık sus.” ifadelerini kullandı.

Özdağ şunları dedi:

Doğu Perinçek, mide bulandırma konusunda özel bir eğitim almışsın. Çok başarılısın. Sus artık sus. Suudi Arabistan Aramco ile ne Filistin dayanışması. Recep abine destek için ne yapacağını şaşırdın. Ne Fenerbahçe ne Galatasaray senden Atatürkçülük dersi almaz.

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NELER OLDU?

Dün Suudi Arabistan'da Süper Kupa Finali'nde Galatasaray ve Fenerbahçe karşı karşıya gelecekti. Ancak Suudiler İstiklal Marşı'nın okunmasına, Atatürk pankartlarına izin vermedi.

Skandalın kararın ardında takımlar sahaya çıkmadı. Maç iptal olurken takımlar Türkiye'ye döndü. TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi'nin ise sosyal medyada istifası istendi.

Takımlar havalimanında büyük coşkuyla karşılandı. Daha sonra Suudilerden art arda skandal paylaşımlar geldi.

Öte yandan İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi, Arabistan'da yaşanan skandal olay sonrası bir açıklama yayınladı.

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