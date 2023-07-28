AKP'li Yasin Aktay Türk milletini tehdit etti

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın danışmanlığını yapan eski AKP Milletvekili Yasin Aktay, Yeni Şafak’ta kaleme aldığı yazısında “Suriyeliler için bu şekilde tedirgin hale getirilen bir ülke zannetmeyin ülke vatandaşlarının daha rahat, daha güvenli yaşayabilecekleri bir ülke olur. Bu faşist nefret, bu cahili bağnazlık döner dolaşır herkesi vurur, en son kendini de vurur” ifadesini kullandı.

Aktay’ın bu yazısının ardından birçok siyasi ve vatandaş Aktay’a tepki gösterdi. Ümit Özdağ, Aktay’ın Türk milletini tehdit ettiğini iddia etti. Özdağ’ın bu iddiasına karşı Yasin Aktay, Özdağ’ı provokatörlükle suçladı.

‘TÜRK MİLLETİNİ TEHDİT EDİYOR’

Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, sosyal medya hesabından Aktay’ın yazısına tepki göstererek “Arap ırkçısı ve Türk düşmanı Erdoğan’ın eski danışmanı AK Partili Yasin Aktay, Türkiye Suriyeliler için güvensiz hale gelirse Türkler için de güvensiz hale gelir diyerek Türk Milletini tehdit etmiş. Türk bürokratları tehdit eden Orient adlı sitede Türk Milleti’ni tehdit eden Yasin Aktay" diye yazdı.

AKTAY’DAN TEPKİ: ÜMİT ÖZDAĞ YİNE KIŞKIRTMAYA DEVAM EDİYOR.

Aktay ise Özdağ’ın bu tepkisini ‘provokatörlük’ olarak değerlendirdi. Yazının Yeni Şafak’ta yayınlandığına dikkat çeken Aktay, Twitter hesabından şöyle yazdı: “Provokatör Ümit Özdağ yine kışkırtmaya devam ediyor. Benim Türk Milletini tehdit ettiğim iftirasını atıyor. Bir defa aziz “Türk Milleti” kavramını o kirli ağzına dolamaya müsaade edenler utansın. Sen bu ülkeye ve millete ait değilsin. Bu milletin içine sızmış, bu milleti içerden çözüp yıkmaya çalışan birilerinin truva atısın. Azıcık Türkçesi olan anlar ki, Kimseyi tehdit ettiğim yok, ama bahsettiğim bir tehlike var. O tehlike bizatihi sen ve senin kafandakilerdir. Bu milletin asaletine yakışmayan provokatörlüğünüz, doymak bilmez nefretinizdir.

‘İFTİRALARLA HEDEF GÖSTERİYORSUN’

Ayrıca Google çevirisiyle Türkçe’den Arapçaya sonra yine Arapçadan Türkçeye çevrilmiş ifadelerle iftira atıp hedef göstererek bir şey daha göstermiş oluyorsun: ne profesörlüğün profesörlük, ne milliyetçiliğin milliyetçilik, ne Türkçen Türkçe, ne Türklüğün Türklük. Sen bu millete yabancısın, bu milleti içerden birbirine düşürerek çözmeye çalışan bir truva atısın. Kime çalıştığını çok iyi biliyoruz.