"Türk ırkı yoktur" diyen Yasin Aktay istilaya karşı vatanı savunanlar için "Türklükle alakaları yok" dedi

AKP Genel Başkan Danışmanı Yasin Aktay, İslam Ülkeleri Akademisyen ve Yazarlar Birliği toplantısında istilaya karşı vatanı savunanlar için "Türklükle alakaları yok" dedi.

"Türk ırkı yoktur" diyen Yasin Aktay istilaya karşı vatanı savunanlar için "Türklükle alakaları yok" dedi

Araplaşmayı savunan AKP Genel Başkan Danışmanı Yasin Aktay, milletini sevmeyi ırkçılık olarak ilan etti. “Gerçek Hayat” dergisinde ümmetçilik çağrısı yaparak Arap dünyasına ‘tek millet’ mesajı veren AKP’li yazarlar arasında yer alan Yasin Aktay, bu sefer de İslam Ülkeleri Akademisyen ve Yazarlar Birliği toplantısında yaptığı konuşmada Türk milletini hedef aldı.

Türk milletine hakaret eden Yasin Aktay, “Türk ırkçısı olan insanların hiçbirinin Türk olmadığına bahse girebilirim. Hepsi Türklük üzerinden başka bir hesap peşinde. Birilerinden aldıkları ihale var, o ihale Arapları, Türkiye’ye düşman etmek ve Türkiye ile Arapların birleşmesini engellemek, bu birleşmeden güçlü bir Türkiye çıkar” ifadelerini kullandı.

TÜRK MİLLETİNİ DE TEHDİT ETMİŞTİ

Yasin Aktay, daha önce iktidara yakın Yeni Şafak Gazetesi’nde kaleme aldığı yazısında “Suriyeliler için bu şekilde tedirgin hale getirilen bir ülke, zannetmeyin ki ülke vatandaşlarının daha rahat, daha güvenli yaşayabilecekleri bir ülke olur. Bu faşist nefret, bu cahili bağnazlık döner dolaşır herkesi vurur, en son kendini de vurur” ifadesini kullanmıştı.

Aktay’ın bu yazısının ardından birçok siyasi ve vatandaş Aktay’a tepki gösterdi. Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, Aktay’ı provokatörlükle suçlayarak “Arap ırkçısı ve Türk düşmanı Erdoğan’ın danışmanı AKP’li Yasin Aktay, Türkiye Suriyeliler için güvensiz hale gelirse Türkler için de güvensiz hale gelir diyerek Türk milletini tehdit etmiş. Türk bürokratları tehdit eden Orient adlı sitede Türk Milleti’ni tehdit eden Yasin Aktay” ifadelerini kullanmıştı.

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