Ümit Özdağ: Süreç olumlu ilerliyor Kılıçdaroğlu ile yarın açıklama yapmayı planlıyoruz

28 Mayıs’ta gerçekleştirilecek olan ikinci tur cumhurbaşkanlığı seçimi öncesi tüm gözler Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ’ın alacağı karara çevrilmişti.

NİHAİ KARAR YARIN AÇIKLANACAK

Özdağ, seçimin ikinci turunda kimi destekleyecekleri konusunda net bir tavır belirtmedi. Özdağ, Millet İttifakı'nın adayı Kılıçdaroğlu ile büyük oranda anlaştıklarını belirterek, bu akşam yapacakları görüşme sonrası nihai kararlarını yarın bildireceklerini söylemişti.

Özdağ gazetecilere karşı yaptığı açıklamada, ''İmzaya bağlanması için yüz yüze bazı görüşmeler yapılması gerekiyor. Bu görüşmeleri bu gece gerçekleştireceğiz inşallah. Burada da şu anada kadar olumlu gelişen süreci bu aşamada da olumlu gerçekleştireceğimizi umuyoruz. Bunu başarabilirsek eğer yarın saat 11.00'de Sayın Kemal Kılıçdaroğlu ile burada bir açıklama yapmayı planlıyoruz'' ifadelerini kullanmıştı.

''SÜREÇ OLUMLU İLERLİYOR''

Özdağ, resmi twitter hesabı üzerinden yaptığı açıklamada ise Kemal Kılıçdaroğlu'nu etiketleyerek sürecin olumlu ilerlediğine dair paylaşımda bulundu.

Özdağ paylaşımında, ''Zafer Partisi'nin olduğu yerde terörle mücadele ve Türkiye'nin güvenliği güvence altındadır. Süreç olumlu ilerliyor, Sayın Kemal Kılıçdaroğlu ile 24 Mayıs Çarşamba günü saat 11.00'de bir açıklama yapmayı planlıyoruz'' dedi.