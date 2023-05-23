Ümit Özdağ anlaşma sinyalini verdi. Gözler yarın sabah yapılacak açıklamaya çevrildi

İlk görüşme sonrasında sürecin olumlu devam ettiğini aktaran Özdağ, Kılıçdaroğlu ile Hatay ziyareti sonrası bir görüşme daha yapacaklarını söylemişti.

Kararlarının nihai sonuca ulaşması durumunda da yarın saat 11.00'de Kılıçdaroğlu ile birlikte bir açıklama yapmayı planladıklarını bildirmişti.

İKİNCİ GÖRÜŞMENİN ARDINDAN SAAT AÇIKLAMASI GELDİ

Ümit Özdağ, Kılıçdaroğlu ile yaptıkları ikinci görüşmenin ardından hem görüşmeye dair fotoğraflar paylaştı hem de yarın saat 11.00'da Zafer Partisi Genel Merkezi'nde ortak bir basın toplantısı düzenleyeceklerini duyurdu.

Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ ikinci görüşme sonrası şu ifadeleri kullandı:

"Millet İttifakı Cumhurbaşkanı Adayı Sayın Kemal Kılıçdaroğlu ile akşam saatlerinde bir araya gelerek, mutabakat metni üzerinde çalıştık.

Yarın saat 11.00'de Zafer Partisi Genel Merkezi'nde düzenleyeceğimiz ortak basın toplantısında detayları Büyük Türk Milleti ile paylaşacağız."