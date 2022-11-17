17 Kasım 2022 Perşembe
İstanbul Hava durumu İstanbul 14°C
Doviz verileri
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
Yeniçağ Anasayfa
  • Anasayfa
  • >
  • Siyaset
  • >
  • Ümit Özdağ’dan flaş ‘suikast’ iddiası: İki değişik kanaldan geldi

Ümit Özdağ’dan flaş ‘suikast’ iddiası: İki değişik kanaldan geldi

Zafer Partisi lideri Ümit Özdağ, iki değişik kanaldan kendisine yönelik suikast ihbarı aldığını söyledi.

Haber Giriş: 17 Kasım 2022 Perşembe - 00:51
Takip Et

Ümit Özdağ’dan flaş ‘suikast’ iddiası: İki değişik kanaldan geldi

Ümit Özdağ’dan flaş ‘suikast’ iddiası: İki değişik kanaldan geldi
+
Aa
-

Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, TELE1’de konuk olduğu programda kendisine ‘suikast’ düzenlenmesine yönelik bilgilere ulaştığını ve bu bilgiyi Milli İstihbarat Teşkilatı ile paylaştığını açıkladı.

“BİR SUİKAST İHBARI İKİ DEĞİŞİK KANALDAN GELDİ”

Özdağ, “Bana yönelik olarak bir suikast ihbarı, bilgisi iki değişik kanaldan geldi. Ben de bu bilgiyi Milli İstihbarat Teşkilatı müsteşarına, şimdi başkanına geçen ay resmi bir yazıyla parti kanalından yolladım. Bana gelen bilgiler bunlardır. ‘Devlet içerisinden yapılan bir çalışmayla, bana karşı bir suikast düzenleneceği bilgisi tarafıma ulaştı' dedim ve detayları genel sekreterimizin imzalı mektubuyla yolladık. Devlet kayıtlarına girmesi için yolladık” diye konuştu.

“GENEL SEKRETER EMNİYETE İFADEYE ÇAĞRILDI”

Açıklamalarının devamında Özdağ, “Ama öğreniyoruz ki 10 gün önce Milli İstihbarat Teşkilatı bu mektubu savcılığa iletmiş. Savcılık da bir polis tahkikatı için polise iletmiş, Ankara Emniyet Müdürlüğü güvenlik şubesi, partimizin genel sekreterini ifade için çağırdı. Sayın genel sekreter de bana sordu. Ben kendisine ‘Emniyet Genel Müdürlüğü'ne ifade vermemesi gerektiğini, ifadeyi doğrudan savcıya vermesi gerektiğini' söyledim avukat arkadaşlarla konuştuktan sonra. İfade savcılığa verilecek” dedi.

“BU 2 ELEMAN BANA SUİKAST DÜZENLEYECEK ELEMANLARMIŞ”

Özdağ, açıklamalarını şöyle sürdürdü:

“Mektubu Milli İstihbarat Teşkilatı'na ilettikten sonra yapılan bir operasyonda bir terör örgütünün 9 elemanı ele geçirildi. 2 elemanına da yol verildi bilgisi bize ulaştı. Bu 2 eleman, bana suikast düzenleyecek elemanlarmış. Demek ki Milli İstihbarat Teşkilatı'na yazmış olduğumuz mektup hedefine ulaştı.”

Etiketler

 

 

HABERE YORUM YAZ

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.

EN ÇOK OKUNANLAR
﻿Giyim devi iflas etti. Binlerce kişi işsiz kaldı
1
﻿Giyim devi iflas etti. Binlerce kişi işsiz kaldı
﻿Giyim devi iflas etti. Binlerce kişi işsiz kaldı
﻿3. Dünya Savaşı her an çıkabilir! Polonya’ya füze düştü, 2 kişi hayatını kaybetti
2
﻿3. Dünya Savaşı her an çıkabilir! Polonya’ya füze düştü, 2 kişi hayatını kaybetti
﻿3. Dünya Savaşı her an çıkabilir! Polonya’ya füze düştü, 2 kişi hayatını kaybetti
﻿Polonya 4. maddeyi devreye koydu! NATO’dan acil toplantı
3
﻿Polonya 4. maddeyi devreye koydu! NATO’dan acil toplantı
﻿Polonya 4. maddeyi devreye koydu! NATO’dan acil toplantı
﻿Bugüne kadar yüzlerce kadınla birlikte yaşayan dünyaca ünlü çapkın, işin reçetesini verdi. Erkekler bu adamı çok kıskanıyor
4
﻿Bugüne kadar yüzlerce kadınla birlikte yaşayan dünyaca ünlü çapkın, işin reçetesini verdi. Erkekler bu adamı çok kıskanıyor
﻿Bugüne kadar yüzlerce kadınla birlikte yaşayan dünyaca ünlü çapkın, işin reçetesini verdi. Erkekler bu adamı çok kıskanıyor
﻿Mezunları en çok pişman eden bölümler açıklandı. Listede 10 meslek yer aldı
5
﻿Mezunları en çok pişman eden bölümler açıklandı. Listede 10 meslek yer aldı
﻿Mezunları en çok pişman eden bölümler açıklandı. Listede 10 meslek yer aldı
﻿Almanya'nın Çin'e yönelik strateji belgesi medyaya sızdı
6
﻿Almanya'nın Çin'e yönelik strateji belgesi medyaya sızdı
﻿Almanya'nın Çin'e yönelik strateji belgesi medyaya sızdı
﻿AYM izin verdi. Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Süleyman Soylu'ya kötü haber
7
﻿AYM izin verdi. Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Süleyman Soylu'ya kötü haber
﻿AYM izin verdi. Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Süleyman Soylu'ya kötü haber
﻿Herson'da mayın temizleme çalışmaları sürüyor
﻿Herson'da mayın temizleme çalışmaları sürüyor
﻿Herson'da mayın temizleme çalışmaları sürüyor
﻿Güney Afrika’da pitbull’ların yasaklanması için 90 bini aşkın imza toplandı
﻿Güney Afrika’da pitbull’ların yasaklanması için 90 bini aşkın imza toplandı
﻿Güney Afrika’da pitbull’ların yasaklanması için 90 bini aşkın imza toplandı
﻿Türkiye, EURO 2028 ve 2032'e için UEFA'ya adaylık dosyasını sundu
﻿Türkiye, EURO 2028 ve 2032'e için UEFA'ya adaylık dosyasını sundu
﻿Türkiye, EURO 2028 ve 2032'e için UEFA'ya adaylık dosyasını sundu
﻿Telefonla konuşurken bodrum kata düştü
﻿Telefonla konuşurken bodrum kata düştü
﻿Telefonla konuşurken bodrum kata düştü
Yeniçağ Anasayfa
Copyright 2022 | Tüm Hakları Saklıdır.
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.