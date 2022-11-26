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  • Ümit Özdağ kendisine birebir benzeyen vatandaşla görüntülendi

Ümit Özdağ kendisine birebir benzeyen vatandaşla görüntülendi

Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ’ın kendisine benzeyen bir restoran çalışanı ile görüntüsü sosyal medyada gündem oldu.

Haber Giriş: 26 Kasım 2022 Cumartesi - 14:11
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Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, kendisine birebir benzeyen vatandaşla görüntülendi

Ümit Özdağ kendisine birebir benzeyen vatandaşla görüntülendi
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Özdağ, geçtiğimiz hafta gerçekleştirdiği esnaf ziyareti sırasında kendisine benzerliğiyle dikkat çeken bir restoran çalışanı ile tokalaştı. Özdağ ile esnafın görüntüsü sosyal medyada gündem oldu.



SOHBET ETTİLER
Özdağ’ın yurttaş ile tokalaştığı sırada kameralara yansıyan diyalog şöyle:

- "Benzetiyorlar mı seninle beni? Suriyelileri yollayalım da benzeyelim ne olacak? Yollayacak mıyız Suriyelileri, Afganları?"
- "Doğru yollayacağız, siz Zafer diyeceksiniz biz yollayacağız."

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Devran
26.11.2022 14:26
Klonlamışlar sanki aman olsun ümit özdağ gibi düşünen sığınmacıları gönderme konusunda abd den icazet almayan cesaretli liderler şart.Vatandaslik verilenleri bile gönderme sözü veren tek lider  
 
ADALET
26.11.2022 14:14
1 tanesi soyluyu delirtiyor 2 tanesi soyluya ülkeyi terkettirir valla  
 
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