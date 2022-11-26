Ümit Özdağ kendisine birebir benzeyen vatandaşla görüntülendi

Özdağ, geçtiğimiz hafta gerçekleştirdiği esnaf ziyareti sırasında kendisine benzerliğiyle dikkat çeken bir restoran çalışanı ile tokalaştı. Özdağ ile esnafın görüntüsü sosyal medyada gündem oldu.







SOHBET ETTİLER

Özdağ’ın yurttaş ile tokalaştığı sırada kameralara yansıyan diyalog şöyle:



- "Benzetiyorlar mı seninle beni? Suriyelileri yollayalım da benzeyelim ne olacak? Yollayacak mıyız Suriyelileri, Afganları?"

- "Doğru yollayacağız, siz Zafer diyeceksiniz biz yollayacağız."





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