Ümit Özdağ’ın tehlikeyi 2 yıl önce anlattığı ortaya çıktı. ‘Burada Türk Çernobil’i yaşanıyor’

Erzincan’ın İliç ilçesinde bir altın madeni arama sahasında meydana gelen göçük ve toprak kayması felaketi hakkında Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ’ın 2022 yılında yaptığı konuşma yeniden gündem oldu.

O dönem siyanür borularında yaşanan kaçak yüzünden çevre felaketine sebep olan maden havzasına beraberindeki partililerle birlikte giden Özdağ’ın İliç’te yaşanacak tehlikeleri anlattığı video sosyal medyada defalarca paylaşıldı.

'BURADA BİR ÇERNOBİL YAŞANIYOR'

Dün yaşananları 2 yıl önceden söyleyen Özdağ, İliç’i ‘‘Türk Çernobil’i’’ olarak nitelendirdi.

Özdağ 2 yıl önce borularda yaşanan siyanür kaçağıyla ilgili yaptığı konuşmasında, ''Burada bir Çernobil yaşanıyor. Şu anda Ankara hala uyumaya devam ediyor. Bu iş jandarma tutanağı ile halledilebilecek bir iş değil. Acil durum ilan edilmesi gerekiyor ve devletin bütün kaynaklarını buraya ayırması gerekiyor. Çünkü barajda toplanan bu zehir, kısa süre sonra bütün Türkiye’ye özellikle de güney illerimize doğru akmaya başlayacak. Bu kabul edilebilir bir durum değil.'' ifadesinde bulundu.



Ümit Özdağ, ''Burada doğa soykırımı yaşanıyor. Bu siyanür havuzu tahliye edilen borulardan dün geceden itibaren dışarı aktığı tespit edildi. Burayı büyütmeye karar vermişler ve inşaat devam ediyor. Burada siyanür denizi ortaya çıkacak.

Bu siyanür nehre karışarak buradan Harran’a kadar iniyor ve oradan da Ortadoğu’ya. Bu bir katliam. Türk topraklarında bu doğa katliamını ve dolayısıyla insan hayatını tehlikeye atan uygulamayı yapanlar, bunu kendi ülkelerinde yapamazlar. Türkiye’ye üçüncü sınıf bir sömürge ülkesi muamelesi gösteriyorlar.

İktidar bunu durdurmak yerine yardım ediyor Zafer partisi olarak Türkiye’nin her yerinde doğaya karşı girişilen katliamların karşısında olduysak burada tavrımızı ortaya koymak için bulunuyoruz. Bu konunun arkasını bırakmayacağız. Türk topraklarında böyle bir pisliğe izin vermeyeceğiz. İnsanımıza ve gelecek nesillere karşı girişilmiş bir suikasttır.'' diye seslendi.



Özdağ, “Bütün Türkiye durumun ne kadar vahim olduğunu görmek ve anlamak zorunda. Siyanür akan borulardan birisi kırılıyor ve Jandarma tutanağına göre en az 20 ton siyanür akıyor. Kabul edilebilir bir durum değil. Havada kötü bir koku var. Derhal acil durum ilan edilmesi gereken bir süreçle karşı karşıya ülkemiz'' dedi.