Maden alanına giden sağlık uzmanından flaş açıklama. Durum çok vahim. Siyanür kokusu var

Ayşe Memiş
Maden alanına giden sağlık uzmanından flaş açıklama. Durum çok vahim. Siyanür kokusu var
Ümit Özdağ ile birlikte siyanür faciasının yaşandığı İliç’e giden sağlık uzmanı dikkat çeken bir açıklama yaptı.

Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ ve ekibi siyanür ve sülfürik asit atık faciasının yaşandığı Erzincan İliç’teki maden alanına gitti.

Özdağ ve ekibi maden ocağına özel kıyafet ve özel maskelerle gitti. Ancak ekibin belli bir alana geçmesine Jandarma ekipleri izin vermedi. Diğer parti üyelerinin alınması ise tepki topladı.

Alandan video çeken Özdağ sosyal medyayı salladı. Özdağ’ın yanındaki sağlık uzmanı ise flaş açıklamalar yaptı.

Durumun vahim olduğunu aktaran sağlık uzmanı şöyle dedi:

Durumun vahim olduğunu buraya gelince anladık. Havada siyanür kokusu var. Durum çok ciddi.

Özdağ daha sonra sosyal medya hesabından şu paylaşımı yaptı:

Evet, işte siyanür gerçeği. İliç’te madende çöküntünün olduğu alana gidenler bizim taktığımız maskeyi takıyor ve benzer bir koruyucu elbise giyiyorlarmış. Ancak bu sahanın dışında giymiyorlar ve maskesiz dolaşıyorlar.

“Peki, acı badem kokusu almıyor musunuz?” diye sorunca “Onu hep alıyoruz zaten” diyorlar. Rus ruleti daha az tehlikeli.

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2 YIL ÖNCE DE BÖLLGEYE GELMİŞTİ

Öte yandan Özdağ, 2 yıl önce partililerle birlikte siyanür tehdidine karşı altın madeninin bulunduğu alana giderek video çekmişti.

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9 İŞÇİ HALA ARANIYOR

Milyonlarca ton zehirli ve siyanürlü toprak altında kalan 9 işçi ise aranıyor. Dünden beri aranan madencilerden henüz bir gelişme yok.

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