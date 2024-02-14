Bakanlığın 'İliç' paylaşımı gündem oldu: Durduruyoruz

Kaynak: Haber Merkezi
Bakanlığın 'İliç' paylaşımı gündem oldu: Durduruyoruz
Erzincan'daki altın madeninde yaşanan katliamı, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'nın 2 yıl önce yaptığı sosyal medya paylaşımını gündeme taşıdı.

Erzincan'ın İliç ilçesinde Anagold şirketine ait Çöpler Altın Madeni'nin bulunduğu geniş bir alanda toprak kayması meydana geldi.

Bölgede arama kurtarma çalışmaları devam ederken İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, göçük altında 9 işçinin kalmış olabileceğini açıkladı.

Altın madeninin neden olduğu çevre katliamı, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'nın 2 yıl önce yaptığı sosyal medya paylaşımını gündeme taşıdı.

Madende siyanür taşıyan boru 2022 Haziran’da da patlamış ve atıklar Fırat Nehri'ne karışmıştı.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, olayın ardından altın madeninin faaliyetlerinin durdurulduğunu duyurmuştu.

27 Haziran 2022'de, bakanlığın resmi sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "Erzincan İliç’te boru hatlarındaki arıza nedeniyle çevre kirliliğine neden olan altın madeninin faaliyetini DURDURUYORUZ!

İlave çevresel iyileştirme çalışmalarının tamamlandığı Bakanlığımız Denetim ekiplerince tespit edilene kadar tesisin çalışmasına İZİN VERİLMEYECEK" ifadeleri yer almıştı.

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Dün yaşanan facia sonrası bakanlığın paylaşımı yeniden gündem oldu.

Sosyal medya kullanıcıları madenin faaliyetlerinin 2 ay sonra kaldığı yerden başladığını hatırlatarak tepki gösterdi.

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