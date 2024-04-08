Ümit Özlale İYİ Parti'den istifa etti

Kaynak: Haber Merkezi Ramazan Süzen
Ümit Özlale İYİ Parti'den istifa etti
İYİ Parti İzmir Milletvekili Ümit Özlale partisi İYİ Parti'den istifa ettiğini açıkladı.

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, 27 Nisan tarihinde gerçekleşecek İYİ Parti Olağanüstü seçimli kongresinde aday olmayacağını açıkladı. Akşener’in açıklamasının ardından bugün İYİ Parti Ankara Milletvekili Koray Aydın ve İYİ Parti TBMM Grup Başkanvekili Müsavat Dervişoğlu olağanüstü seçimli kongrede aday olacaklarını duyurdu.

Bu gelişmelerin ardından bir son dakika gelişmesi de İYİ parti İzmir Milletvekili Ümit Özlale’den geldi. Yerel seçimlerde de İYİ Parti’nin İzmir adayı olan Özlale, partisinden istifa ettiğini sosyal medya hesabından duyurdu.

Özlale'nin istifa açıklaması şekilde:

"Sevgili İYİ Parti Ailesi,

Uzun bir süredir İyiler Hareketi’nin bir üyesi olarak sizlerle birlikte ülkemiz için çalışmaktan gurur duydum.

Ancak, geldiğimiz noktada partimizin ilk günlerdeki heyecanının kalmadığını, makul çözümler sunmanın mümkün olmadığını ve siyaset üretmenin imkansız olduğunu üzülerek görüyorum.

Bu nedenle istifamı sunma kararı aldım.

Sizinle birlikte çalışmak ve milletimiz adına görev yapmak benim için her zaman büyük bir onur ve ayrıcalık olmuştur.

Sizinle birlikte yürümenin getirdiği güzel anıları hiçbir zaman unutmayacağım. Bu süre zarfında birlikte çalıştığım herkese tüm içtenliğimle teşekkür ederim. Hakkınızı helal edin.

Saygılarımla,"

ekran-goruntusu-2024-04-08-123738.png

İlgili Haberler
Son dakika... İYİ Parti TBMM Grup Başkanı ve Ankara Milletvekili Koray Aydın adaylığını açıkladı
İYİ Parti İzmir Milletvekili ve TBMM Grup Başkanvekili Müsavat Dervişoğlu genel başkanlığa aday oldu
Son Haberler
Meral Akşener'in genel merkezdeki eşyaları makam aracına konulup götürüldü! Aday olmayacağını açıklamıştı Gündem
Meral Akşener'in genel merkezdeki eşyaları makam aracına konulup götürüldü! Aday olmayacağını açıklamıştı
Çalışanların kaldığı yatakhane küle döndü Yerel Haberler
Çalışanların kaldığı yatakhane küle döndü
Kastamonu'da bugün Enderun usulü teravih namazı kılınacak Yerel Haberler
Kastamonu'da bugün Enderun usulü teravih namazı kılınacak
Bunu yapanlar yandı. Bakan Mehmet Şimşek açıkladı. Ekonomi
Bunu yapanlar yandı. Bakan Mehmet Şimşek açıkladı.
SSK ve Bağ-kur emeklisinin zamlı temmuz maaş tablosu ortaya çıktı Ekonomi
SSK ve Bağ-kur emeklisinin zamlı temmuz maaş tablosu ortaya çıktı
Tütsünün ölümcül zararı ortaya çıktı. Herkes yararlarıyla biliyordu Sağlık
Tütsünün ölümcül zararı ortaya çıktı. Herkes yararlarıyla biliyordu
Kocaeli'de dev firmalar suçüstü yakalandı! Binlerce lira ceza kesildi Yerel Haberler
Kocaeli'de dev firmalar suçüstü yakalandı! Binlerce lira ceza kesildi