Ümit Özlale İYİ Parti'den istifa etti

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, 27 Nisan tarihinde gerçekleşecek İYİ Parti Olağanüstü seçimli kongresinde aday olmayacağını açıkladı. Akşener’in açıklamasının ardından bugün İYİ Parti Ankara Milletvekili Koray Aydın ve İYİ Parti TBMM Grup Başkanvekili Müsavat Dervişoğlu olağanüstü seçimli kongrede aday olacaklarını duyurdu.

Bu gelişmelerin ardından bir son dakika gelişmesi de İYİ parti İzmir Milletvekili Ümit Özlale’den geldi. Yerel seçimlerde de İYİ Parti’nin İzmir adayı olan Özlale, partisinden istifa ettiğini sosyal medya hesabından duyurdu.

Özlale'nin istifa açıklaması şekilde:

"Sevgili İYİ Parti Ailesi,

Uzun bir süredir İyiler Hareketi’nin bir üyesi olarak sizlerle birlikte ülkemiz için çalışmaktan gurur duydum.

Ancak, geldiğimiz noktada partimizin ilk günlerdeki heyecanının kalmadığını, makul çözümler sunmanın mümkün olmadığını ve siyaset üretmenin imkansız olduğunu üzülerek görüyorum.

Bu nedenle istifamı sunma kararı aldım.

Sizinle birlikte çalışmak ve milletimiz adına görev yapmak benim için her zaman büyük bir onur ve ayrıcalık olmuştur.

Sizinle birlikte yürümenin getirdiği güzel anıları hiçbir zaman unutmayacağım. Bu süre zarfında birlikte çalıştığım herkese tüm içtenliğimle teşekkür ederim. Hakkınızı helal edin.

Saygılarımla,"