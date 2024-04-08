İYİ Parti İzmir Milletvekili ve TBMM Grup Başkanvekili Müsavat Dervişoğlu genel başkanlığa aday oldu

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İYİ Parti İzmir Milletvekili ve TBMM Grup Başkanvekili Müsavat Dervişoğlu genel başkanlığa aday oldu
Son dakika haberi... İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in aday olmayacağını açıklamasının hemen ardından parti içinden bir adaylık çıkışı daha geldi.

İYİ Parti TBMM Grup Başkanvekili İzmir Milletvekili Müsavat Dervişoğlu, "Böylesini kritik bir eşikte gelişmelere kayıtsız kalabilmem ve tarihin üzerime yüklediği sorumluluktan uzak durabilmem mümkün değildir" şeklinde açıklama yaptı.

Müsavat Dervişoğlu'nun X hesabından Akşener'in açıklamasını alıntılayarak yaptığı duyuru şöyle:

Genel Başkanımız Sayın Meral Akşener, 27 Nisan 2024 tarihinde gerçekleştirilecek olan Olağanüstü Kurultayımızla ilgili bir açıklamada bulunmuş ve kapsamlı bir değerlendirmeyle birlikte aday olmayacaklarını kamuoyuna ilan etmişlerdir.

Aldıkları kararı her zaman olduğu gibi saygıyla karşılıyorum. Böylesini kritik bir eşikte gelişmelere kayıtsız kalabilmem ve tarihin üzerime yüklediği sorumluluktan uzak durabilmem mümkün değildir. Sürecin, usulüne ve geleneklerimize uygun olarak yürütülmesini temin amacıyla; Öncelikle partimizin kurulduğu günden itibaren büyük emekler sarf ederek bugünlere gelmesini sağlayan Kurucu Liderimiz ve aile büyüğümüz Sayın Meral Akşener’i ziyaret edip hayır duasını alacak, sonrasında da değerli dava arkadaşlarımız ve teşkilat mensuplarımızla birlikte partimizi TBMM’de temsil eden değerli milletvekillerimizle istişarelerde bulunacağım.

Aldığımız kararın ülkemize, milletimize ve partimize hayırlar getirmesini yüce Allah’tan niyaz ederim. 27 Nisan 2024 tarihinde yapılacak olan Seçimli Olağanüstü Kurultay’da Genel Başkanlığa aday olacağımı kamuoyunun bilgi ve takdirlerine arz eder, saygılar sunarım.

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