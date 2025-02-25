Umudum kalmadı yalan dünyada!

Benim ülkemde iktidarın siyaseti; söylemiyle, eyleminin örtüşmediği bir gidişatın sonuncunun, millet üzerindeki yansıması şeklinde sonuç bulma halidir, son tahlilde.

Benim ülkemde bu yansıma 22 yıllık iktidarın son 10-12 yılının olumsuz yansımasıdır.

*

Elbette, iktidar sahiplerinin, söylem ve eylemleri birbirleriyle örtüşmesi gerekir.

Bazen zor şartlar içinde olabilirler ve bu nedenle de örtüşemeyebilir de…

Bu hep mi öyle olur?

Her şey söylenenin aksi mi tezahür eder?

*

İnanın bana yorumlarımı ön yargıyla yapmıyorum.

Bunu da hep söylüyorum.

İktidarın -özellikle de son 5-10 yıldaki- icraatları benim hayatımı altüst ediyor.

Yoksa niye ön yargılı olayım ki?

*

İktidarı da muhalefeti de bana eşit.

İki taraf da benim yurdum insanı.

Ama bir taraf sürekli canımı acıtıyor, diğer taraf iktidara geldiğinde acıyan canımın acısını dindireceğine dair söz veriyor.

İlk on yılınızda sizi gözlemledim, ülkem adına iyi giderken siz de farklılaşmaya başladınız, hatta hani bir zamanlar iktidarın başı söylemişti da “Bu z…. İktidar” diye feveran etmişti ya, sanırım o iktidarın yerine bugünkü iktidar geldi.

*

Ben de o zamanın muhalefeti, Sayın Erdoğan gibi düşünüyorum ve iktidara inanmıyorum.

Hem iktidar, olmayan konforumu da elimden almak isterken, muhalefet konforu birlikte paylaşacağız, diyor.

Düşünüyorum…

Belki de o da beni kandırıyordur…

Belki de o da yapmayacaktır, ama onu ben deneyeceğim.

*

22 yıldır iktidar, vaat ettiklerini bana vermezken, üstelik var olanlarımı da elimden alırken, hiç olmazsa yarın iktidara geldiğinde bana adalet ve eşitlik başta olmak üzere birçok şeyi vaat eden siyasi partiyi niye denemeyeyim ki?

22 yıl iktidar, iktidar.

Biraz dinlensin.

Bu sefer de muhalefeti dener en fazla 5 yıl kaybederim.

O da kaybedersem tabi.

Ya kazanırsam!..

Var mı daha ötesi?

*

Ne diyeyim ki?

Nereden tutsam elimde kalıyor…

Canı acıyor…

Yüreği sızlıyor…

Evlat hasreti çekiyor yurtdışına giden evlatların anaları.

Ve ateş düştüğü yeri yakıyor biliyor musunuz?

*

Sahiden çok mu zordu memleketim insanını değerlendirmek…

Canım Anadolu topraklarının verimliliğinden, nimetinden yararlanmak da biz ikisini de kaybettik.

*

Kaybetmedik mi?

Ben merak ediyorum. Bugün bizim olan…

Bize yarınlara dair güvence olan ne var elimizde?

Bence -sabırdan başka- pek de şey kalmadı.

*

Ama iktidarın şaaşalı kongreleri var…

Bir türlü gerçekleşmeyen vaatleri var…

Onlarca araçlı konvoyları var…

Hava filosu var…

Yönettikleri ülkelerinde kadın cinayetleri var…

Doğal afetlerde ölenlerin çaresizlikleri…

Onlara verilen sözlerin yerine gelmeyişi var.

Suçluların cezalandırılmayışları var.

Her türlü istismarlar var.

*

Böyle olunca da memleketin huzuru var mı bilmiyorum!

Yönetenlerimizin, vatandaşına karşı vicdanları sahiden rahatlar mı onu da bilmiyorum.

Ama ben ülkeme… ülkem insanına karşı vicdanen son derece rahatım.

Aklım rahat…

Vicdanım rahat…

Ruhum rahat.

Alnım ak, yüzüm pak.

Olmayanlar düşünsün!