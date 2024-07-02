Umutları boşa çıkarmaya hayalleri yıkmaya devam

Memleket, her konuda sıkıntılı ya, ekonomi başka bir âlem.

Erdoğan “Ben ekonomistim” demişti!

Yurdum insanının hâline baktıkça ekonomist olabileceğini hiç sanmıyorum.

*

Enflasyon…

Paranın değersizliği…

Paranın alım gücünün her geçen süreçte düşmesi,

Hemen her hafta, her ay zam sağanağı yapılması…

Memleket yangın yeri oldu ve bir türlü söndürülemiyor.

*

Elbette ortada var olan bu başarısızlığa bahane uydurabiliriz.

Koronayı ileri süreriz…

Dünyadaki ekonomik sıkıntıları ortaya dökeriz.

Savaşlardan, doğal afetlerden söz edebiliriz.

Hiç kuşkusuz bunların hepsi de ülkenin ekonomisini olumsuz yönden etkileyen nedenlerdir.

Kabul!

Kabul de “Memleketin neyi var neyi yok hepsini sattınız. Nettiniz oralardan gelen paraları?” desem haksız mıyım?

*

Üstelik yukarıdaki olumsuzlukları, Avrupa’nın lider ülkeleri de yaşadı. Bunu bizzat korona öncesi ve sonrasında oralarda bulunmuş biri olarak söyleyebilirim.

O süreçlerde oralarda da zamlar yapıldı.

Oralarda da korona öncesindeki market alışveriş sepetlerinin dolma oranı bir birimse, korona sonrasında 1,30 hatta 1,50’ye dolmaya başladı.

Oralarda da bu zamlar oldu.

Buna rağmen oralarda yine de insanların buz dolaplarında:

Yiyecekleri, içecekleri vesaire hep var oldu.

*

Evet var ve bizdekiler gibi ‘Ayda bir, altı ayda bir, senede bir evimize et giriyor’ serzenişi yok.

Ve oralarda insanlar, -emin olun- tatillerini de bir sene yapamasalar, ikinci sene mutlaka yapabiliyorlar.

*

Lideri ekonomist olan benim ülkemde ise; iğneden ipliğe her şeye sürekli zam yapıldığından, memleketlerine dahi gidemiyorlar.

*

Zamlar, memlekette fiyatları yükseltirken, emekliye de eline geçmeyen zam(!) yapıyorlar.

Üstelik daha önceki yönetimlerin hiçbirinde görmediğimiz ‘Kök hücre’ benzeri ‘kök maaş’ çıkarttılar. Kök maaşa şu kadar zam yaptıklarını söylüyorlar, ama emeklinin büyük bir kısmının eline 5 lira dahi fark geçmiyor.

Oysa devlet, emekliye şu kadar zam yaptı mı?

Yaptı.

Emekli bu maaştan yararlanabildi mi?

Yararlanamadı.

Şimdi zam mı yapılmış oldu?

Devlete göre evet, zam yapıldı!..

Emekliye göre hayır, zammı görmedi!

Eyvah ki eyvah!

*

Peki hangisi haklı.

Bu tabloda ikisi de.

Gel de bu problemi çöz.

*

Anladım ki ekonomi kurmayları, milletin kafasını karıştırmak için şeytanın aklına gelmeyeni ortaya koyuyorlar.

*

Emeklisinin eline geçmeyen bir zam yapma becerisi, belki de dünyada ancak benim ülkemde vardır. Bunu propaganda malzemesi yapmayı da ancak benim ülkemin mevcut iktidarı başarır.

*

Helal olsun!

Belki de ben ekonomist olmadığım için anlamıyorum, ama yine de vardır onların bir bildiği.

*

Ne diyelim ki?

Kök maaşa zam yapmaya!..

Umutları boşa çıkarmaya!..

Hayalleri yıkmaya devam!..