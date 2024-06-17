Ünal Karaman Gürcistan maçının sonucunu açıkladı

Siyasete atıldıktan sonra çok fazla futbol konuşmayan İyi Parti Konya Milletvekili Ünal Karaman, Yeniçağ yazarı ve Türkiye Spor Yazarları Derneği (TSYD) AsBaşkanı Recep Çınar ile hem Avrupa şampiyonasını hem de yarın oynanacak Gürcistan maçını konuştu.

Türk futboluna oyuncu ve teknik adam olarak hizmet eden, Trabzonspor ve Ay Yıldızlı Milli Takımımızın formasını terleten Ünal Karaman, Avrupa Şampiyonasına katılmanın son derece önemli olduğunu ifade ederek, A Milli Takımımızın bu şampiyonaya katılan bütün ülkelerin takımlarıyla boy ölçüşebileceğini söyledi.

Karaman, “Bu şampiyonada her takım her takımı yenebilir. Dolayısıyla da bizim takımımız da rakip kim olursa olsun, gününde olursa yenemeyeceği takım yoktur” dedi.

Türk Milli Futbol Takımının genç ve gelecek vadeden oyunculardan kurulu olduğuna dikkat çeken Ünal Karaman, rakiplerin oyun gücü, sahaya yansıtacakları performansın da önemli olduğuna dikkat çekerek, “Biz kendi karakterimizi, kendi oyunumuzu, kendi direncimizi sahaya yansıtırsak, rakiplerin çok güçlü olması ya da favori görülmesi çok önemli değil. Bu şampiyonaya katılan bütün takımların arzusu başarılı olmak. Doğaldır ki, bizim de bir hedefimiz var, ilk hedefimiz de gruptan çıkmak. Türk Milli Futbol Takımı oynadığı her maça kazanmak için çıkacaktır. Bundan yana bir endişem yok. Çünkü, birbirlerine kenetlenmiş bir takım var. Futbolda bu önemli bir unsur. Futbolda takım olabilmek, takım gibi hareket etmek büyük bir avantaj” diye konuştu.

Turnuvanın ilk maçını yarın Gürcistan ile oynayacak A Milli Takımın bu karşılaşmadan galibiyetle ayrılarak, yoluna devam edeceğini bildiren Ünal Karaman, “Genç oyunculardan kurulu takımımızın, iyi bir konsantrasyonla Gürcistan ile oynayacağı maçı kazanacağını düşünüyorum. Ama, rakibi hafife almadan, futbolun disiplininden uzaklaşmadan ve karakterli bir oyunla sonucun lehimize olacağını düşünüyorum. 85 milyonluk bir ülkeyi temsil eden oyuncularımızı dualarımızla desteklememizi de önemsiyorum. Bu ülke insanının en azından sporda yüzünün gülmesini arzuluyorum” şeklinde konuşarak, A Milli Futbol Takımımıza başarılar diledi.

*Recep ÇINAR