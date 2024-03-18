UNICEF: 'Gazze'de çocuklar yetersiz beslenme nedeniyle ölüyor'

Kaynak: AA
UNICEF: 'Gazze'de çocuklar yetersiz beslenme nedeniyle ölüyor'
Birleşmiş Milletler Çocuklara Yardım Fonu (UNICEF) İcra Direktörü Catherine Russell, Gazze'de ölen çocukların sayısının çok yüksek olduğunu söyleyerek, "Gazze'de çocuklar yetersiz beslenme nedeniyle ölüyor" dedi.

CBS televizyon kanalında ekrana gelen "Face the Nation" programında konuşan Russell, Gazze'deki durumun önemine dikkat çekti.

Gazze'de 13 binden fazla çocuğun öldüğünü dile getiren Russell, binlerce çocuğun da yaralandığını, enkaz altında kaldığını veya ebeveynlerini kaybettiğini söyledi.

Russell, Gazze'de hayatını kaybeden çocukların sayısının çok fazla olduğunu vurgulayarak, "Dünya genelindeki neredeyse hiçbir çatışmada çocuklar arasında bu oranda ölüme şahit olmadık. Bu, gerçekten şok edici" dedi..

Gazze'de yaşananlar yüzünden maruz kaldıkları stres, keder ve korkunun çocuklar üzerinde derin etki bırakacağını söyleyen Russell, Filistinli çocukların bu etkiyi hayatlarının geri kalanı boyunca hissedeceğini vurguladı.

Russell, Gazze'ye havadan indirilen ve deniz yoluyla gönderilen insani yardımların yetersiz olduğunun altını çizerek, yardımları kara yoluyla ulaştırmanın daha hızlı ve etkili olduğunu belirtti.

Son Haberler
İsmail Kartal Fenerbahçe'yi uçurdu Galatasaray'ın rekoruna göz dikti Spor
İsmail Kartal Fenerbahçe'yi uçurdu Galatasaray'ın rekoruna göz dikti
İzmir'deki nevruz etkinliğinde gözaltı sayısı 35'e çıktı Gündem
İzmir'deki nevruz etkinliğinde gözaltı sayısı 35'e çıktı
Nohutlu Tarhana Çorbası nasıl yapılır? Nohutlu Tarhana Çorbası için gerekli malzemeler neler? Yemek Tarifleri
Nohutlu Tarhana Çorbası nasıl yapılır? Nohutlu Tarhana Çorbası için gerekli malzemeler neler?
Melis Sezen asansörde kendini tutamadı Magazin
Melis Sezen asansörde kendini tutamadı
Avrupa göçmen akınına karşı yeni ortağını buldu. Milyarlarca liralık fon sağlıyorlar Dünya
Avrupa göçmen akınına karşı yeni ortağını buldu. Milyarlarca liralık fon sağlıyorlar
Huzursuz bacak sendromunu iyileştiren 3 besin. Canan Karatay açıkladı Sağlık
Huzursuz bacak sendromunu iyileştiren 3 besin. Canan Karatay açıkladı
Hakan Fidan ilk kez ‘Polat Alemdar’ hakkında konuştu! Kurtlar Vadisi esprisi Siyaset
Hakan Fidan ilk kez ‘Polat Alemdar’ hakkında konuştu! Kurtlar Vadisi esprisi