UNICEF: 'Gazze'de çocuklar yetersiz beslenme nedeniyle ölüyor'

CBS televizyon kanalında ekrana gelen "Face the Nation" programında konuşan Russell, Gazze'deki durumun önemine dikkat çekti.

Gazze'de 13 binden fazla çocuğun öldüğünü dile getiren Russell, binlerce çocuğun da yaralandığını, enkaz altında kaldığını veya ebeveynlerini kaybettiğini söyledi.

Russell, Gazze'de hayatını kaybeden çocukların sayısının çok fazla olduğunu vurgulayarak, "Dünya genelindeki neredeyse hiçbir çatışmada çocuklar arasında bu oranda ölüme şahit olmadık. Bu, gerçekten şok edici" dedi..

Gazze'de yaşananlar yüzünden maruz kaldıkları stres, keder ve korkunun çocuklar üzerinde derin etki bırakacağını söyleyen Russell, Filistinli çocukların bu etkiyi hayatlarının geri kalanı boyunca hissedeceğini vurguladı.

Russell, Gazze'ye havadan indirilen ve deniz yoluyla gönderilen insani yardımların yetersiz olduğunun altını çizerek, yardımları kara yoluyla ulaştırmanın daha hızlı ve etkili olduğunu belirtti.