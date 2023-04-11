Üniversite laborantları evlerine iklimlendirme sistemi kurup uyuşturucu üretmişler

Samsun İl Jandarma Komutanlığı'nın uyuşturucu ile mücadele çalışmaları kapsamında, Canik ilçesine bağlı Soğuksu Mahallesi'nde gerçekleştirilen bir operasyonda, evlerinde iklimlendirme sistemleriyle uyuşturucu yetiştirildiği iddiasıyla üniversitede laborant olan H.A. (43), F.Ç. (26) ve M.S. (47) isimli üç şüpheli gözaltına alındı.

Yapılan aramalarda, 156 gram kubar esrar, 25 gram toz esrar, 8 kök skunk bitkisi, 2 adet aktif kullanımda iklimlendirme sistemi, 1 hassas terazi, 359 adet 9 milimetrelik tabanca fişeği ve uyuşturucu yetiştirmek için kullanılan çok sayıda aparat, havalandırma sistemi malzemesi ve kimyasal ilaç ele geçirildi.