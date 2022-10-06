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Üniversite mezunu TIR şoförü dönemi. Resmen imzalandı

Lojistik Derneği (LODER) ve Kütahya Dumlupınar Üniversitesi arasında imzalanan işbirliğiyle “Karayolu Yük Taşıtı Sürücülüğü” ön lisans programı ile üniversiteli şoförler yetiştirilecek.

Haber Giriş: 6 Ekim 2022 Perşembe - 12:08
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Üniversite mezunu TIR şoförü dönemi. Resmen imzalandı

Üniversite mezunu TIR şoförü dönemi. Resmen imzalandı
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Dünya gazetesinde yer alan habere göre, karayolu taşımacılığında tüm dünyada giderek daha büyük bir sorun olan TIR şoförü eksikliğini azaltmaya yönelik Lojistik Derneği (LODER) ve Kütahya Dumlupınar Üniversitesi önemli bir iş birliğine gitti.

“Karayolu Yük Taşıtı Sürücülüğü” ön lisans programı ile üniversiteli şoförler yetiştirilecek. 2023-2024 eğitim öğretim yılında başlayacak olan programda iş bulma garantisi sunulacak olan öğrenciler, 15 hafta sektör firmalarında staj yapma fırsatı bulacak.

Öğretim çıktılarını, ders planını, ders içeriklerini ve programın altyapı ihtiyaçlarını belirlemek için 1 Ekim’de İTÜ Sosyal Tesis’lerinde LODER ve Kütahya Dumlupınar Üniversitesi tarafından bir çalıştay yapıldı. Çalıştaya Uluslararası Nakliyeciler Derneği (UND) yetkilileri de katıldı.

“PROJE ÇOK ÖNEMLİ”
Çalıştayda konuşan Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Ulaştırma Hizmetleri Düzenleme Genel Müdürlüğü Uluslararası İlişkiler Daire Başkanı Hasan Boz, kamunun, özel sektörün ve üniversitelerin bir araya geldiğini ve en iyi müfredatın belirleneceğine inandığını belirterek, projenin kendileri için de çok önemli olduğunu söyledi.

“SÜRÜCÜLERİN İŞİNİ ZORLAŞTIRAN SORUNLAR VAR”
Lojistiğin önemine vurgu yaptıktan sonra şu anda çok daha önemli hale geldiğini aktaran Boz, “Son 2 yılda taşımacılık ve lojistik bambaşka bir boyut kazandı. Son iki yılda ihracat rekorları kırıyoruz. Hizmet ihracatında da lojistiğin büyük katkısı var. Uluslararası taşımacılık yapan firma sayısı yüzde 40 arttı. Bununu için sevinçliyiz ancak sürücü sorunları nedeniyle korkularımız da var. Şu anda sürücü temininde sorunlar yaşıyoruz. Bunun yanında vizeler, beklemeler gibi sürücülerin işini zorlaştıran sorunlar var” diye konuştu. Boz, sürücü temini için mevcut havuzun kullanılabileceğini ancak asıl ihtiyacın nitelikli sürücülerin sektörün hizmetine sunulması olduğunu belirterek, “Bu eğitimden de beklentimiz bu” dedi.

"SÜRÜCÜ HAVUZU DARALIYOR”
Programa destek veren firmalardan Mars Logistics’in Filo Operasyon Genel Müdür Yardımcısı Erkan Özyurt, eğitimi şoförlükten sürücülüğe geçiş için önemli bir adım olarak gördüğünü söyledi. Sürücülükte yaş ortalamasının arttığını söyleyen Özyurt, “Varolan sürücü havuzundaki daralmayı görp bunun ilerideki yıllarda daha vahim olacağını tespit ettik. Yaş ortalaması 60’lara çıktı. Bu nedenli Mars Logistics Akademi’yi kurduk. Sektörde bugüne kadar geleneksel yöntemlerle eğitim veriliyordu ancak lojistik yaşayan bir meslek. Belgeler değişiyor her şey yenileniyor. Bizim de kendimizi yenilememiz gerektiğini düşünerek akademimizi ileriye taşıdık ve profesyonelleştirdik. Şu noktadan sonra bunu daha da geliştirmemiz gerekiyor. 10 kişi ile hedefl ediğimiz grubu 20’li gruplara çıkardık. Şimdi 30’lu grupları konuşuyoruz. Kadınların da ilgi göstermesi bizi sevindiriyor. 11 aday kadın sürücümüz var bu da bizi motive ediyor” ifadelerini kullandı.

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Faruk Yılmaz
6.10.2022 12:14
Bir üniversite mezunu olarak Mars ile iletişime geçmeye çalıştım defaten aramama rağmen geri dönüş yapmadılar. Sadece Hadımköy ikametli ve kadın adaylar için çalışmaları varmış.  
 
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