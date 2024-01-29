22 bin TL maaş ile KPSS şartı olmadan memur alımı. Başvurular başladı

İŞKUR resmi web sitesi üzerinden yapılan duyuru ile beraber çeşitli kadrolar için işçi ve personel alımı yapacağını paylaştı.

İşte yapılacak alıma yönelik tüm detaylar…

HUZUREVLERİ PERSONEL ALIMI

İŞKUR bünyesinde, huzurevlerinde görevlendirilmek için işçi ve personel alımı gerçekleştirilecek. Yapılacak bu alımlarla beraber Türkiye genelinde bulunan huzur evlerindeki personel ihtiyacı karşılanmış olacak.

İŞKUR PERSONEL ALIMI

Huzurevi personel alımına başvurmak isteyen adayların İŞKUR web sitesinden hesap açmaları ve belirtilen ilan niteliğine uygun olması halinde, başvuruda bulunabilecekler.

Başvuruda bulunacak adaylardan Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olması ve huzurevlerinde çalışmaya uygun olup sağlık durumu raporuna sahip olmaları da aranan şartlar arasında yer alıyor.